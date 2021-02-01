Юбилей восстановления независимости отметили песнями и тортом

Город / КультураЮбилей восстановления независимости отметили песнями и тортом
Дата публикации: Сегодня, 14:30 Просмотрено: 132
В пятницу, 20 августа, когда Эстония отмечала 30-ю годовщину восстановления независимости, в Нарве проходило несколько праздничных мероприятий. На Пушкинской аллее было весело и многолюдно - члены Нарвского отделения EKRE организовали праздник около Петровской площади.
В музыкальном концерте приняли участие группа Ansambel Dolores, исполнившая песни на эстонском языке, и певец из Маарду Дмитрий Васильев, порадовавший нарвитян известными хитами на русском языке. Горожане веселились, подпевали и даже пританцовывали.
Напротив памятника Паулю Кересу было организовано небольшое кафе, где в честь 30-летия восстановления независимости Эстонской Республики организаторы акции бесплатно угощали вкусным тортом с символикой праздника, горячим чаем и кофе. Фотографии торта сразу разлетелись по интернету.
Наталья СТАРОСТИНА
Фото: Наталья СТАРОСТИНА, Даниил ВОЛОЦКОЙ