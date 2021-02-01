Юбилей восстановления независимости отметили песнями и тортом

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В пятницу, 20 августа, когда Эстония отмечала 30-ю годовщину восстановления независимости, в Нарве проходило несколько праздничных мероприятий. На Пушкинской аллее было весело и многолюдно - члены Нарвского отделения EKRE организовали праздник около Петровской площади.

С погодой повезло, было солнечно и тепло. Участникам праздника раздавали шарики и конфеты, играла музыка, дети смеялись.

В музыкальном концерте приняли участие группа Ansambel Dolores, исполнившая песни на эстонском языке, и певец из Маарду Дмитрий Васильев, порадовавший нарвитян известными хитами на русском языке. Горожане веселились, подпевали и даже пританцовывали.

Напротив памятника Паулю Кересу было организовано небольшое кафе, где в честь 30-летия восстановления независимости Эстонской Республики организаторы акции бесплатно угощали вкусным тортом с символикой праздника, горячим чаем и кофе. Фотографии торта сразу разлетелись по интернету.



Наталья СТАРОСТИНА

Фото: Наталья СТАРОСТИНА, Даниил ВОЛОЦКОЙ