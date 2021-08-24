Мер предосторожности много не бывает

Дата публикации: Сегодня, 13:32 Просмотрено: 308

На семинаре для руководителей квартирных товариществ 24 августа директор Департамента социальной помощи Нарвской городской управы Елена Васильева и городской врач Андрей Антонов обозначили ряд полезных рекомендаций для жителей города Нарвы, где объем вакцинации пока еще не охватил и половины взрослого населения.

Елена Васильева и Андрей Антонов обозначили ряд полезных рекомендаций для жителей Нарвы. Фото: Сергей ТРОХАЧЕВ

В процессе нарастания так называемой "третьей волны" обращение именно к председателям и членам правления КТ представляется логически оправданным: горожане, привыкнув соблюдать меры безопасности в относительно небольшом общественном пространстве своего дома, будут придерживаться таковых и в других, более обширных местах.

Многие проблемы решаются непосредственно в доме

Елена Васильева особо подчеркнула тот факт, что полтора года назад, в начале пандемии, именно квартирные товарищества инициировали главный вопрос – как защитить свое жилье, каким образом его обезопасить. На тот момент, ни в городе, ни в государстве не было конкретных, иначе говоря, точечных ответов, поскольку "эта катастрофа случилась внезапно для нас и стала для всех серьезным вызовом".

Накопленные с тех пор знания позволили выработать целевые профилактические рекомендации, предназначенные в большинстве своем для многоквартирных домов.

Например, уборка подъездов и лестниц ранее обычно проводилась раз в неделю, причем допускалась и влажная, и сухая уборка. Сейчас, отметил Андрей Антонов, настоятельно рекомендована исключительно ежедневная и только влажная уборка чистой водой с использованием чистящих средств и абсорбирующих, то есть обладающих высокой способностью всасывания материалов, желательно одноразовых, не говоря уже об одноразовых перчатках, которыми следует обеспечить людей, занятых уборкой.

В многоэтажных домах особое беспокойство вызывают замкнутое пространство лифта, двери, стены и кнопки которого необходимо обрабатывать дезинфицирующими средствами не менее одного раза в день, а пользоваться лифтом рекомендуется по возможности в одиночку.

Насколько серьезно положение с инфекцией в Нарве?

В настоящий момент, напомнила Елена Васильева, в городе действуют три пункта вакцинации – больница, автобус и "Ругодив" (здесь пункт работает ежедневно, кроме воскресенья). Очень много, к сожалению, развелось в городе «антиваксеров», но когда такой субъект "попадает в больницу и его едва вытаскивают с того света, он сразу становится настоящим «ваксером»", – резюмировала она.

В целом по городу вакцинировано на сегодня 45 процентов взрослых и 25 процентов детей (с 12 лет), пояснил Андрей Антонов, "то есть от 70–80 процентов, рекомендованных Всемирной организацией здравоохранения, мы достаточно далеко". Следовательно, вакцинация – есть насущная потребность, как для государства, так и для Нарвы, где, в частности, по данным городского врача, количество смертей за 7 месяцев текущего года сравнялось с количеством смертей за весь прошлый год.

Вакцинация – есть насущная потребность, как для государства, так и для Нарвы, где, в частности, по данным городского врача, количество смертей за 7 месяцев текущего года сравнялось с количеством смертей за весь прошлый год.

С 26 августа ношение масок в общественных местах вновь становится обязательным, напомнил Андрей Антонов. Что касается посещения общественных мероприятий, то оно возможно при наличии (1) ковид-сертификата, удостоверяющего факт двукратной прививки препаратами Moderna или Pfaizer и однократной прививки препаратом Janssen, (2) справки о перенесенном заболевании, (3) отрицательного теста, сделанного в течение 48 часов.

НАША СПРАВКА:

Полезная и детальная информация о работе Департамента социальной помощи доступна на сайте narvaabi.ee





Сергей ТРОХАЧЕВ