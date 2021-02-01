Летние дни Нарвы 2021: развлечения с ограничениями

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Летние дни Нарвы в этом году пройдут под занавес лета: 28-29 августа. Изначально, еще весной, их проведение планировалось на территории парка EV 100, но позже было решено перенести мероприятия Дней на территорию Нарвского замка. Причина этого, по словам заместителя руководителя Отдела культуры нарвской мэрии Дмитрия Вергуна, кроется в ограничениях, начавшихся этим летом.

Летние дни Нарвы изначально планировалось провести в парке EV100, но позже их решили перенести на закрытую территорию Нарвского замка.

Изменения в ограничениях, действующих на территории Эстонии, происходят сейчас едва ли не каждый день, но организаторы праздника надеются, что больших «сюрпризов» в ближайшие дни они не преподнесут и все запланированные события состоятся.

Закрытая территория замка, по словам Вергуна, позволяет должным образом организовать вход посетителей на мероприятия Дней. Перед замком для лиц старше 18 лет с 10 часов утра 28 августа будет организовано бесплатное экспресс-тестирование на ковид, там же представители охранной фирмы будут проверять документы, подтверждающие прохождение курса вакцинации или перенесенное заболевание. Посетители праздника, которым меньше 18 лет, и дети проверку сертификата проходить не будут, но удостоверяющие личность документы должны иметь и они, чтобы подтвердить возраст.

Важно помнить, что для участия в мероприятиях, проводимых в закрытых помещениях, необходимо надевать медицинскую маску.

Пунктов пропуска будет несколько

В 12 часов в Северном дворе Нарвского замка начнутся фестивали ингерманландской культуры и «Лето в банку». Главное событие Летних дней - «Праздник для всей семьи» - стартует в 15 часов. Желающих отдохнуть на нем просят прийти заранее, чтобы все успели пройти контроль документов на входе.

Дмитрий Вергун: культурная жизнь не останавливается, но отныне она будет проходить в новых условиях.

Дмитрий Вергун:

- Чтобы избежать больших столпотворений, мы начинаем тестирование с 10 утра. При негативном результате теста можно будет сразу пройти в замок или получить контрольный браслет и прийти с ним позже. Если чей-то тест покажет положительный результат, то этому человеку необходимо будет сразу же уйти на самоизоляцию. Контрольных пунктов пропуска будет несколько, чтобы сократить время посетителей при входе в замок.

Батуты, карусели, научное шоу от LazerZone, аниматоры, всевозможные творческие мастерские, спортивные конкурсы, катание на паровозиках, палатка Департамента шоссейных дорог и прочие интерактивные площадки на празднике для детворы будут работать бесплатно.

Вакцинированные зрители обходятся дешевле

Рассуждая о новых реалиях, в которых последние годы проходят те или иные культурные мероприятия, Дмитрий Вергун резюмирует, что «культурная жизнь не останавливается, но отныне она будет проходить в новых условиях». И каждый раз организаторы должны будут определяться и взвешивать свои возможности: делать праздник для всех или для какой-то части людей. В последнее время зачастую ограничивались проверкой сертификатов о вакцинации, но это, к сожалению, отрезает от участия в мероприятиях большую часть населения, поскольку уровень вакцинированных жителей в Нарве, как известно, оставляет желать лучшего.

Помочь от вынужденного разделения общества по признаку вакцинации может проведение тестирования, но если в случае частного мероприятия цена теста уже заложена в стоимость билета, то вся нагрузка по проведению бесплатного, как в нашем случае, мероприятия без ограничения числа зрителей, включая и оплату тестирования, ложится на городской бюджет. К слову, общий бюджет Летних дней Нарвы в этом году составляет 45 тысяч евро, включая расходы на тестирование.

Логично, что увеличение числа вакцинированных горожан позволит и организаторам праздников уменьшать свои расходы. Не удивительно поэтому, что в местах массового скопления людей этим летом практически всегда можно увидеть вакцинационный автобус, чьими услугами бесплатно воспользоваться и получить вакцину от коронавируса может каждый желающий. В этот раз автобус будет находиться у входа в Нарвский замок с 14 до 20 часов 28 августа.

Развлечения в замке - бесплатно

Батуты, карусели, научное шоу от LazerZone, аниматоры, всевозможные творческие мастерские, спортивные конкурсы, катание на паровозиках, палатка Департамента шоссейных дорог и прочие интерактивные площадки на празднике для детворы будут работать бесплатно.

На сцене праздника выступят вокальные и танцевальные коллективы. Завершится субботний вечер концертом с участием победителя шоу «Народ поет» Екатерины Маргальниковой, певца и композитора Андрея Покутного, а также экс-солистки популярной в Эстонии русскоязычной группы Be Free Даши Карпиной. Ныне жена футбольного тренера сборной России Валерия Карпина Даша вручит победителю спортивного конкурса эксклюзивный мяч с автографом Валерия Карпина.





Наталья СОБОЛЕВА

Фото: Наталья СОБОЛЕВА