В Нарвском горсобрании снова изменения. Сменился председатель фракции Kesk

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Накануне вечером правящая фракция Kesk в Нарвском городском собрании сменила председателя: вместо Тамары Комловой новым руководителем стал Антс Кутти.

Антс Кутти. Фото: Sergei Stepanov / ERR

"Предложение возглавить фракцию меня удивило. Коллеги обратились ко мне с этой просьбой в конце прошлой недели. Я взял время на размышление и в итоге согласился. Меня очень порадовало, что накануне все члены фракции, которые участвовали во фракционном заседании, поддержали мое назначение. А Тамара Комлова решила покинуть этот пост добровольно", - сказал в среду Кутти в беседе с корреспондентом rus.err.ee.

Председатель Нарвского городского собрания, лидер местных центристов Татьяна Стольфат подтвердила, что выборы нового главы фракции прошли на безальтернативной основе.

"Тамара Комлова сама объявила о решении уйти с поста руководителя фракции. Никаких конфликтов у нас с ней нет. Считаю, что Антс Кутти - подходящий кандидат для этой работы. Он активный член нашей команды, в курсе ситуации в городе и городском собрании, умеет разговаривать с людьми", - сказала Стольфат.

Тамара Комлова отсутствовала на августовском заседании Нарвского городского собрания, в ходе которого депутатский корпус отправил в отставку мэра Нарвы Катри Райк. После этого Комлову отозвали из совета ЦУ Narva Linna Arendus. Однако, как заверила Татьяна Стольфат, никто в партии не мстит ей за пропуск важной сессии.

"Мы с пониманием к этому относимся. Не всегда все депутаты могут присутствовать на заседаниях. У них могли быть заранее составлены планы на отпуск, порой возникают какие-то обстоятельства. Тамара Комлова остается членом фракции Kesk, на октябрьских выборах она будет баллотироваться с нами", - добавила Стольфат.

Антс Кутти в роли руководителя фракции обещает больше слушать своих коллег, общаться с лидерами других фракций и не забывать о насущных проблемах города.

"Политики на местном уровне должно быть по минимуму. Важно решать городские проблемы. До выборов осталось меньше двух месяцев, но это не значит, что все должны бросить работу в горсобрании и сосредоточиться на предвыборной кампании", - отметил он.

В состав Нарвского горсобрания нынешнего созыва Антс Кутти баллотировался в списке союза Meie Narva. В январе этого года он перешел во фракцию Kesk, а в марте вступил в Центристскую партию. С 2007 по 2012 Кутти был социал-демократом.

Дозвониться до Тамары Комловой rus.err.ee не удалось.





ERR