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Отправленная в отставку с поста мэра Нарвы Катри Райк возвращается в Нарвское городское собрание.

Фото: Даниил ВОЛОЦКОЙ

Нарвская избирательная комиссия получила заявление Катри Райк, в котором она просит восстановить свои депутатские полномочия, сказал в понедельник rus.err.ee председатель местного избиркома Юллар Кальюсте.

Скорее всего, что Катри Райк сможет принять участие в заседании горсобрания, назначенном на 26 августа. В этот день депутаты со второго раза попробуют выбрать нового мэра Нарвы. Кандидатом от правящей фракции Kesk на этот пост снова станет бывший городской секретарь Антс Лийметс.

После того как Катри Райк зарегистрируют в качестве депутата городского собрания ряды представительного органа придется покинуть ее коллеге по избирательному союзу "Наша Нарва" Марине Шуруповой.

В отставку с поста мэра Нарвы Катри Райк отправили 16 августа. В тот же день депутаты не смогли выбрать Лийметса новым градоначальником.





ERR