День реки – в новом времени и по новым правилам

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14 августа в зоне отдыха на Липовой ямке прошёл День реки Нарвы в новом формате. От традиционных концертов и развлечений пришлось отказаться.

Александр Опенко показывает нарвитянам древнее Нарвское городище в районе Йоаорг и рассказывает о том, кем были люди этого поселения.

Софья Хомякова, руководитель целевого учреждения SA Narva Linna Arendus, организовавшего мероприятие, призналась, что в связи с ситуацией в стране не совсем было понятно, как проводить праздник, на который ежегодно приходит большое количество человек. Но и отказываться от его проведения мысли не было – нарвитяне ждут праздника – ведь столько мероприятий в городе было отменено из-за пандемии. Поэтому было принято решение проводить праздник в новом формате, с соблюдением всех правил нынешнего времени – в программе были мероприятия, на которые можно было попасть по предварительной регистрации в интернете. Итого на мероприятия зарегистрировалась половина от разрешённого количества человек. Программа была интересной и увлекательной.

Студенты Тартуского университета рассказывают, как выделить ДНК растения. В случае с киви - ДНК можно увидеть без микроскопа. Софья Хомякова, организатор, руководитель SA Narva Linna Arendus (по центру): несмотря на новый формат мероприятия, люди пришли и праздник состоялся.

Светлана Андреева, научный сотрудник Нарвского музея, рассказала об истории реки Нарвы (Наровы), в честь которой все и собрались.

В русских летописях название «Нарова» встречается уже в 14 веке. Название же реки Нарва вошло в употребление в 1927 году по инициативе эстонской стороны.

После лекции начались опыты - нарвитяне проводили химические измерения воды. Сотрудники Таллиннского Технического университета рассказали о программе по управлению водными ресурсами реки Нарвы ER15NarvaWatMan, научили снимать пробы и отличать жидкости по полученным данным. Все участники экспериментов получили памятные призы.

Как рассказала Светлана Андреева, научный сотрудник Нарвского музея, река Нарва богата рыбой. В ней обитают плотва, щука, окунь, лещ, краснопёрка и минога. Минога, кстати, это не рыба, а отдельный вид животных.

После опытов с водой перешли к выделению ДНК на воркшопе от Estonia_TUIT. Помогали юным молекулярным биологам студенты Тартуского университета. Под их руководством можно было рассмотреть в микроскоп клетки растений и самостоятельно выделить ДНК киви.

Несмотря на переменчивую погоду с утра, днём было солнечно и Нарвский клуб Юных моряков катал всех желающих на шлюпках, яхтах и вельботе.

Ну, а в 13:00 эстафету праздника перенял любимый нарвитянами профессиональный гид Александр Опенко. Он провёл авторскую экскурсию «Из варяг в греки», в ходе которой рассказал множество удивительных историй из прошлого Нарвы и реки Наровы. Оказывается, на берегу Нарвы есть самое настоящее древнее городище. 9000 лет назад устье реки было в районе нынешней улицы Раквере, у реки, а не в Усть-Нарве - территория нынешнего Нарва-Йыэсуу тогда была дном моря. В устье селились кочевники, чьи останки нашли археологи в XX веке.

Участники опытов пытаются определить вещества методом химического анализа. Главное здесь – точность снятых показаний.

Все мероприятия, прошедшие в этот день, были бесплатными, нужно было лишь зарегистрироваться на них в интернете. Людей на праздновании Дня реки могло быть и больше, если бы не новые правила участия. Но современные реалии диктуют свои условия и нет другого выхода, как жить по-новому в новом времени.





Наталья СТАРОСТИНА

Фото: Наталья СТАРОСТИНА