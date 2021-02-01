Дата публикации: Вчера, 16:30 Просмотрено: 192

С 23 по 29 августа в Нарве впервые будет проходить фестиваль Kuldne nädal - неделя мероприятий для людей золотого возраста (60+). В программе – лекции, экскурсии, презентация книги, занятия по фитнесу, йоге и зумбе, мастер-классы, игра «Что? Где? Когда?», ярмарка… Все мероприятия можно будет посетить бесплатно.

Иллюстративное фото.

Организатором фестиваля «Золотая неделя» выступает команда активных нарвитян и примкнувших к ним земляков, живущих ныне не в Нарве. Они не регистрировали свою команду в качестве некоммерческой организации или какого другого юридического лица, а просто объединились в рамках прошедшего весной этого года в Нарве хакатона Garage48, где предложили и затем детально разработали идею провести в Нарве фестиваль, в фокусе которого будут горожане зрелого возраста. «Мы хотим помочь пожилым нарвитянам сделать свой досуг более содержательным», - заявили они. Команда стала победительницей в теме «сообщество» и получила средства из премиального фонда хакатона для воплощения своей идеи в жизнь.

Одна из участниц команды Анна Леппик-Ирие сказала нашему изданию, что к утру вторника на этой неделе ни на одну из экскурсий уже нет свободных мест, очень активно идет регистрация на все мероприятия, которые связаны с физкультурой, движением. «Если фестиваль удастся, может быть, мы будем проводить его и впредь, на постоянной основе», - говорит Анна и добавляет, что большинство лекторов и ведущих мастер-классов – волонтеры.





Светлана ЗАЙЦЕВА