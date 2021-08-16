Во сколько может обойтись Нарве строительство дома Петра I?

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Историческое здание дом Петра Первого в Нарве можно построить за 4 млн 225 тысяч евро. По одному из возможных сценариев, содержание его в год может обходиться городу около 4 тыс. евро, по другому сценарию, он будет не только полностью окупать себя, но и приносить прибыль. А вот насколько в его экспозициях, а также самом названии будет отражена личность российского императора - вопрос.

Сейчас ничто не напоминает о том, что здесь когда-то стоял дом Петра Первого. Фундамент и стены подвала законсервированы - засыпаны песком.

Прописан в Программе развития города

На прошлой неделе в Нарве прошла презентация Анализа осуществимости и окупаемости дома Петра Первого (Я. Ниймана), выполненного по заказу нарвских властей таллиннской консалтинговой компанией BDA Сonsulting OÜ. Деньги на проведение анализа – 15 тысяч евро – были выделены городским собранием Нарвы еще в прошлом, 2020 году. Сумма на анализ была заложена в городском бюджете, поскольку восстановление дома Петра I и создание на его базе музея, отражающего историю города, значатся в качестве приоритетов в Программе развития Нарвы до 2024 года и Культурной стратегии Нарвы до 2030 года.

Разговоры о строительстве дома Петра I (именно так – о строительстве, поскольку восстанавливать нечего, частично сохранились фундамент и стены подвала, дом надо заново возводить) с завидной регулярностью возникают в Нарве еще с 90-х годов прошлого столетия. Что понятно: ведь речь идет о восстановлении исторического и культурного наследия почти стертой с лица земли во время Второй мировой войны Нарвы.

При этом дом Петра Первого - одно из двух разрушенных зданий в Старом городе Нарвы, для которого Общей планировкой Старого города разрешено восстановление или реконструкция. Учитывая, что Общая планировка Старого города предусматривает строительство археологического парка на территории двух участков рядом с домом Петра I, а также то, что город сегодня ведет реконструкцию ратуши и Ратушной площади, части Темного сада на бастионе Виктория, а на очереди – строительство Стокгольмской площади, взяться за возрождение дома Петра I выглядит логичным шагом.

Но вопрос общего плана «строить – не строить?» продолжается в ряде других: во сколько это обойдется, где брать деньги, во что выльется содержание дома, и что, собственно, размещать в отстроенном здании? По поводу ответа на последний вопрос было сломано немало копий. То предлагалось открыть в доме Петра I центр экологического образования молодежи, то научно-исторический центр компетенций по археологии, то городской музей…

Чтобы ответить на все эти вопросы и решить: мы наконец-то ввязываемся в бой или вообще закрываем тему - нарвские власти и заказали анализ окупаемости дома Петра I.

Больше чем городской музей

Консультант BDA Сonsulting OÜ Юле Пустусмаа подчеркивает, что основная функция здания – воплощать идею ценить историю и культурное наследие Нарвы. Ядром здания станет постоянная экспозиция об истории Нарвы.

Один из существенных результатов проведенной работы, по словам консультанта BDA Сonsulting OÜ Юлле Пустусмаа, состоит в том, что наконец найдена и обоснована концепция использования отстроенного заново дома Петра I. Она родилась в ходе многочисленных обсуждений консалтинговой фирмы с рабочей группой проекта, в которую входили представители Нарвской горуправы, Нарвского музея, историки и краеведы. (К слову, BDA Сonsulting уже имеет опыт работы с Нарвой, в частности, его специалисты разрабатывали концепцию бастиона Виктория.)

Если коротко, то дом Петра должен быть не только городским музеем и объектом исторической ценности, а нечто большим: современным, доступным и привлекательным для публики зданием – как для туристов, так и для местного сообщества.

– Да, здесь будет экспозиция по истории города (чего сейчас у Нарвы нет, поскольку Нарвский музей рассказывает об истории крепости, а не города – ред.), это ядро здания, об истории Нарвы можно будет также узнать из различных программ, которые будут предлагаться. Сюда переедет макет Старой Нарвы, который сейчас экспонируется на ул. Тиймана, - рассказала на презентации Пустусмаа, - Дом Петра должен стать местом встреч горожан для общения, получения образовательных услуг, обмена опытом, личностного развития. А значит, здесь будут созданы возможности для проведения культурных мероприятий (тех же концертов), тренингов, семинаров, выставок, мастер-классов. Особое внимание – семьям с детьми, людям с ограниченными возможностями.

Катри Райк на обсуждении Анализа осуществимости и окупаемости дома Петра Первого:

«Кого мы собираемся дурачить? Это дом Петра Первого. И как его еще называть?!»

Согласно концепции в доме Петра I будет открыто кафе, на территории у дома можно еще сделать и летнее кафе, а на верхнем, третьем, этаже – может статься, появятся гостевые комнаты для туристов. По словам Юлле Пустусмаа, это новый набирающий популярность тренд на рынке туристических услуг – когда в исторических зданиях под одной крышей работают и музеи, и мини-отели. При этом ресепшн с администратором не нужен: у отеля отдельный вход, у гостя - свой ключ.

Согласно Генеральному плану строительство дома Петра I должно восстановить его исторический облик.

Исторические стены подвала дома, которые сейчас законсервированы под слоем песка, сохраняются. Снаружи вся надземная часть дома будет выглядеть копией старинного здания. А вот внутри все будет иначе.

* Цокольный этаж: выставочные площади, зал для учебных программ, туалеты, технические и вспомогательные помещения.

* Первый этаж: вход с улицы, зона приема посетителей и продажа билетов, музейный магазин, гардероб, выставочная зона, кафе, туалеты, комнаты отдыха для персонала и подсобные помещения.

* Второй этаж: выставочные зоны, туалеты, многофункциональная зона для мероприятий, программ, семинаров, вспомогательные помещения.

* Третий этаж – мини-отель или комнаты для персонала.

* В целом в реставрируемом здании планируется около 538 м² экспозиционной площади.

* Общая площадь здания – более 1000 кв. метров.

Откуда деньги?

На все (исследования, проектирование, строительство и создание экспозиции) требуется, если исходить из рыночных цен июля 2021 года, 4 млн 225 тыс. евро (с НСО). Для осуществления задуманного город рассчитывает привлечь финансирование из различных фондов и программ, как государственных, так и ЕС. Если из фондов удастся получить 70% необходимых средств, то самофинансирование Нарвы может составить 1 млн 268 тысяч евро (30%).

Согласно расчетам, сделанным по методике EAS (Фонд содействия развитию предпринимательства в Эстонии), если город будет финансировать проект на 30%, то уже через год Ида-Вирумаа вернет затраченные средства в виде косвенных доходов в регион. Если город не сумеет привлечь деньги со стороны, то срок окупаемости объекта составит 4 года.

Компания BDA Сonsulting разработала два финансовых сценария: если здание строится с учетом только экспозиции и рабочих помещений и если в нем будут функционировать гостевые комнаты. При умелом ведении дел второй вариант поможет городу быстрее окупить затраченное. Кафе будет сдаваться в аренду, но, как альтернативный вариант, музей может оперировать кафе сам. В самом новом объекте должно быть создано 6 новых рабочих мест, плюс 3 рабочих места в кафе.

Предполагается, что дом Петра Первого мог бы быть построен в 2024 – 2025 годах. Собственником его будет город. Дом будет отдан в бессрочную аренду ЦУ «Нарвский музей».

Предполагается, что число посетителей в год может составить более 20 тысяч человек. Семейный билет (2 взрослых, 2 ребенка) будет стоить 20 евро.

Без имени Петра?

На презентации разгорелась дискуссия по поводу того, как же в итоге будет называться то здание, которое предполагается отстроить. Пока вопрос висит в воздухе. Дело в том, что за собственные деньги город волен возвести на фундаменте дома российского самодержца хоть музей города, хоть мемориальный музей Петра Великого. Но когда речь идет об обращении в фонды и программы, тут возникают некоторые сложности.

Так когда-то выглядел дом Петра Первого.

На данный момент ни фонды, ни программы не поддерживают строительство музеев. И при подаче ходатайства, считают сотрудники Департамента развития и экономики НГУ, в названии проекта лучше не упоминать имя Петра I – слишком неоднозначная фигура в истории Европы. Да, в здании, одно из назначений которого – развлекать туристов, дарить посетителям некий «туристический аттракцион» (термин из документа), будет место для разговора об истории дома, о Петре I и Нарве. Но в каких пропорциях? Будет ли здесь экспозиция, посвященная конкретно Петру I, решится позже.

Депутат Нарвского горсобрания Владимир Бутузов на обсуждении Анализа осуществимости и окупаемости дома Петра I высказал свое мнение:

- Город давно вынашивал планы построить именно дом Петра I, а сейчас получается, что это будет просто пристройка к музею. Понятно, что это вопрос политический, затрагивающий современные отношения Эстонии и России. Но если мы уберем из названия имя российского императора, то это будет большой ошибкой. Я считаю, что Петр I может стать для туристов, хоть российских, хоть эстонских, хоть из-за рубежа, магнитом, а не пугалом.

Слово за депутатами

Принципиальное решение о реализации проекта по восстановлению дома Петра I (Я. Ниймана) должно быть принято депутатами городского собрания Нарвы. И после этого уже пойдет речь о том, будет ли Нарва работать над проектом и искать источники финансирования или же результаты Анализа будут отложены в дальний ящик.

Немного истории

Здание, известное сейчас в городе как домик Петра I, было построено в 1670-х гг. для семьи сапожника Якова Ниймана. Дом не раз перестраивался и менял владельца.

После смерти императора Екатерина I, желая сохранить память о Петре I, приобрела дом в собственность и организовала в нем первый мемориальный музей памяти российского царя.

Дом Петра I в Нарве был третьим по времени создания музеем в Российской империи (после Кунсткамеры в Санкт-Петербурге и Грановитой палаты в Москве) и первым в Эстонии.

В 1865 году с одобрения императора Александра II дом был передан городу Нарве. Вскоре в здании был открыт городской музей.

В 1959 году был готов проект восстановления дома, но Нарвский горисполком решил дом снести из-за опасности обрушения. В 1992 году появился новый проект восстановления. Но реализовать его не удалось. Фундамент дома засыпали песком.

Нелишне спросить

Считаете ли вы, что отстроенный заново дом Петра I должен сохранить в названии его имя, и какое место в экспозиции может занимать личность императора?

Руководитель Нарвского музея Мария Сморжевских-Смирнова:

- Мемориальный музей Петра I мы точно делать не будем: у нас просто нет музиалов, связанных с Петром, и у нас нет городского музея. К тому же формат мемориальных музеев отходит в прошлое. Важно вспомнить, что дом Петра I был первым городским музеем Нарвы, так что мы сохраним преемственность. При этом, я считаю, что название – дом Петра I – должно быть сохранено, так как это будет туристическим магнитом. В Европе связь любой локации с Петром I стремятся подчеркнуть, понимая, что это привлекает туристов. Нарву же Петр I посещал более 80 раз. В противном случае можно восстанавливать любое другое историческое здание.





Светлана ЗАЙЦЕВА

Фото: Светлана ЗАЙЦЕВА