В Нарве людей будут учить фотографировать на смартфон

Дата публикации: Вчера, 09:30 Просмотрено: 289

Начиная с 13 августа, в течение пяти месяцев (до декабря) на втором этаже Пляжного здания в Липовой ямке будут проводиться занятия для разных людей с разными интересами.

Пожилых учат эффективно пользоваться смартфонами. Организаторы предлагают участникам занятий пригласить своих родственников на «Смартфон Школа», ведь учиться новому никогда не поздно.

Место – лаборатория, мероприятие – эксперимент

Narva MeediaLAB – проект, который организован femLENS MTÜ при поддержке Немецкого посольства в Эстонии, Narva Linna Arendus и Нарвской городской управы.

«Я хочу научить людей не только делать фотографии, но и уметь их ценить. Это место – лаборатория, а мероприятие – эксперимент», - рассказывает Екатерина Савельева, документальный фотограф, автор проекта femLENS и Narva MeediaLAB. Екатерина родилась в Нарве, а росла в Южной Африке, успела пожить во многих странах Европы, а её фотографические проекты публиковались в топовых изданиях, вроде The New York Times.

Я хочу научить людей не только делать фотографии, но и уметь их ценить

«С 2015 года я веду проект femLENS, - продолжает руководитель проекта. - Мы преподаём документальную фотографию девочкам и женщинам, помогаем изучать как пользоваться современными технологиями, делаем выставки работ наших участниц, издаём книги и журналы. Narva MeediaLAB – это продолжение проекта femLENS, но в этот раз с занятиями, которые доступны всем желающим».

Екатерина рассказывает: «У меня была студентка в Ирландии, она жаловалась, что фотограф после свадьбы прислал фотографии, где отрезан лоб, все криво. То есть она не умела видеть, она привыкла к определенным стандартам. А потом я научила ее основам композиции, показала, как делают «артистичные» фотографии, и она такая: «Ааа, теперь, я поняла».

Но, по словам Савельевой, приходить на занятия смело могут и те, кто уже умеет фотографировать. Вместе с другими профессионалами Екатерине будет легче направить человека в правильное русло.

Выберут лучшие

Зайдя на второй этаж пляжного здания, посетители сразу увидят на стене фотовыставку, посвященную интересным людям из Мексики. Как говорит организатор занятий и автор этих фотографий, сама выставка связана с этим мероприятием лишь тем, что именно после полета в Мексику созрела идея создания Narva MeediaLAB. В конце этого проекта вместо экспонирующейся сейчас выставки будут развешены лучшие фотографии, сделанные участниками во время занятий.

Занятия почти каждый день

Каждый понедельник будут проходить занятия так называемой «Смартфон Школы», в которой поднимут темы цифровой грамотности, научат персонализировать и настраивать телефон, расскажут о полезных приложениях. Эти занятия организованы для пожилых людей, которые хотят овладеть всеми функциями своего телефона, а также не попасться на удочку интернет-мошенников.

Каждый вторник - плакатная мастерская (подходит для всех возрастов). Можно попробовать себя в качестве дизайнера постеров и плакатов, вместе с этим изучить разные техники и поработать над социальным посылом.

По средам будет проводиться работа с архивными фотографиями, письмами и прочими семейными реликвиями. На занятиях участники будут оформлять альбомы, которые можно будет передать детям и внукам.

По субботам - мастер-классы по документальной фотографии. Их участников будут тренировать эффективно использовать смартфон или фотоаппарат.

По воскресеньям запланированы кино-вечера, на которых будут показаны документальные фильмы на тему кино, истории, медиа и фотографии.

MeediaLAB будет открыт пять дней в неделю (четверг и пятница выходные), с 16.00 до 20.00. Все занятия бесплатные. С полной программой можно ознакомиться в Facebook: https://www.facebook.com/narvameedialab

НАША СПРАВКА

Если вы выставите свою фотографию в Facebook / Instagram, используя хэштег #нарвамедиалаб или #narvameedialab, высока вероятность, что коллаж из фотографий нарвитян на 2 этаже здания в Липовой ямке пополнится и вашими фото.





Даниил ВОЛОЦКОЙ

Фото: Даниил ВОЛОЦКОЙ