После смены власти в Нарве произошли изменения в советах муниципальных предприятий

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После развала коалиции, в которую входили фракции Kesk и "Наша Нарва", а также выражения недоверия мэру Нарвы Катри Райк состоялось заседание горуправы, на котором были произведены изменения в трех советах муниципальных предприятий.

Депутаты Нарвского горсобрания. Фото: Даниил ВОЛОЦКОЙ

Из совета Narva Linnaelamu - занимающегося управлением и использованием муниципального жилого фонда учреждения - был отозван Владимир Изотов (депутат Нарвского горсобрания от фракции "Наша Нарва"), его заменил Владимир Тарахтин (фракция EKRE).

Из совета Нарвской больницы были отозваны Катри Райк и Антон Праткунас ("Наша Нарва"), их заменили внефракционные депутаты Елена Пахомова и Сергей Львов.

Из совета Narva Linna Arendus - занимающегося развитием зон отдыха Липовой ямки, Речного променада и Ореховой горки учреждения - были отозваны Тамара Комлова (Kesk) и Юри Рауд ("Наша Нарва"), их заменили Светлана Лешихина и Елизавета Чертова (обе - Kesk).

Также горуправа на своем заседании утвердила директором детсада "Чебурашка" Светлану Астахову. Ранее итоги конкурса по выбору директора вызвали неоднозначную реакцию, и Катри Райк, будучи мэром, не спешила утверждать Астахову, а захотела разобраться в ситуации. По одной из версий, именно эта история и стала причиной вотума недоверия Райк. Астахова вступила в Центристскую партию в апреле 2021 года.

Тарахтин, Пахомова, Лешихина и Чертова на состоявшемся в понедельник, 16 августа, заседании Нарвского горсобрания проголосовали за недоверие Райк. Львов, отсутствовавший на этом заседании, недавно вернулся в ряды Центристской партии.





ERR