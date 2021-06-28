В Нарве впервые стартовал Театральный фестиваль Свободы

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Во вторник в Нарве впервые стартовал Международный театральный фестиваль Свободы, в рамках которого проходит обсуждение проблем с распространением свободы и цензуры. Фестиваль посвящен 30-летию независимости Эстонии.

Инфостенд у Vaba Lava Narva приглашает посмотреть спектакли фестиваля Свободы. Фото: Даниил ВОЛОЦКОЙ

Фестиваль предназначен для театральных деятелей из стран, где существуют проблемы со свободой слова, сообщила во вторник "Актуальная камера".

"В Эстонии все хорошо, в том числе и для критиков. Они могут спокойно критиковать, но в другой стране, которая была частью Советского Союза в 1990-е годы, подвергать критике невозможно. В действительности театральные деятели и художники, которые следуют своему сердцу, многим рискуют. Некоторых из них мы пригласили на фестиваль, - рассказывает куратор фестиваля Мярт Меос. - Мы не только показываем постановки, но и проводим дискуссии, и если кто-то с чем-то не согласен, он может высказывать свое мнение".

В программу фестиваля войдет множество скандальных постановок, запрещенных на своей родине. По словам режиссера сюрреалистичной постановки "Жри!" Андрея Стадникова, в России возникла тенденция, когда разные группы интересов ходят жаловаться чиновникам, если их что-то беспокоит в постановках.

"Сложно представить, что этот спектакль можно было поставить в России. Причина кроется не в том, что он не придется по душе зрителям, она заключается в другом. В постановке прощаются с президентом, который стоит у руля страны, а это в некоторых моментах будет принято неоднозначно, поэтому я думаю, что эту постановку нельзя будет показать в России", - рассказал Стадников.

В совместной постановке России и Австрии "Жри!" рассматриваются взаимоотношения еды и политики. Отправная точка постановки – российские санкции, которыми ввели полное эмбарго на продовольственные товары из Европейского Союза, США, Австралии, Канады и Норвегии.

О цензуре и отсутствии свободы говорит и постановка Жени Муха "Невидимые семьи", которая основана на интервью с российскими ЛГБТ семьями. В 2013 году Российская государственная дума приняла закон о запрете пропаганды гомосексуализма, тем самым строго ограничив ЛГБТ организациям права на свободу слова и выражение мнения.

Международный театральный фестиваль Свободы продлится до 21 августа. Подробная информация доступна на сайте мероприятия.





ERR