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Председатель городского собрания Нарвы Татьяна Стольфат после вчерашнего вынесенного вотума недоверия мэру Нарвы Катри Райк выступила с обращением. Его публикует в своем Facebook Нарвское отделение Центристской партии.

Председатель городского собрания Нарвы Татьяна Стольфат. Фото: Даниил ВОЛОЦКОЙ

"Благодарю членов горсобрания, поддержавших вотум недоверия мэру. Ранее достигнутые договоренности соблюдены, и это является знаком того, что сотрудничество, основанное на доверии, возможно. Мне очень жаль, что сотрудничество с мэром, на которое изначально возлагались большие надежды, закончилось таким образом. Однако у нас не было другого выхода. Нарве нужна единая сильная действующая коалиция, целью которой является разностороннее развитие города. Личные амбиции необходимо оставить в стороне.

Исполнять обязанности мэра до предстоящих выборов будет Елена Голубева, которая зарекомендовала себя как уравновешенный и нацеленного на сотрудничество человек. Голубева хорошо знает работу городской системы, и я уверена, что он быстро войдет в курс дел.

Нарва находится на пороге больших перемен. Центристы стоят за строительство новой Нарвской больницы, строительство квартала культуры «Мануфактура», реновацию Александровской церкви и строительство крытого футбольного холла. Работы предстоит очень много – необходимо провести переговоры на государственном уровне, в ближайшее время нужно приступить к составлению городского бюджета на следующий год, чтобы найти финансовое покрытие крупным инвестициям. Вместе мы сделаем Нарву лучше".





DELFI