Стальнухин о возможном сотрудничестве с EKRE в Нарве

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Вчера, 16 августа, на заседании Нарвского горсобрания, после вынесения вотума недоверия мэру Нарвы Катри Райк и зампреду горсобрания Яне Кондрашовой, участники заседания предприняли попытку выбрать нового мэра. Но она провалилась.

Скриншот из интервью Стальнухина с DELFI

Предполагалось, что на два месяца этот пост займет городской секретарь Антс Лийметс, но необходимого количества голосов в ходе тайного голосования его кандидатура не получила. Кандидатом в мэры Нарвы от Центристской партии на предстоящих муниципальных выборах станет Михаил Стальнухин. Специально для Delfi он рассказал о своих целях на посту градоначальника.

Стальнухин уверен, что Нарва должна значительно больше участвовать во всевозможных европейских фондах. “Финансирование — это прямой контроль над тем, что происходит в наших промышленных зонах. То есть, создание условий для предпринимателей и по рабочим местам, и по поддержанию их количества, и созданию новых”, — уверен политик, который считает, что Кренгольм должен стать одним из приоритетов, куда надо привлечь финансирование. Он напоминает, что сейчас территория Кренгольма находится в запущенном состоянии.

Также, по его словам, у центристов есть план по восстановлению дома культуры имени Герасимова, который с 1994 года стоит закрытым. “Но говорят, что стены ещё достаточно крепкие, то есть можно даже восстановить внешний облик”, — не исключает политик.

Что касается территории Кренгольмской мануфактуры, где может появиться квартал культуры, то Стальнухин говорит, что это “самый главный проект, который категорически не хочется упустить”. Он напоминает, что Рийгикогу поставил проект по преображению Кренгольма на второе место в списке приоритетов. “Я просто напомню, что в своё время я воевал за перевод Sisekaitseakadeemia (Академии внутренней безопасности, — прим.) в Нарву. Не потому что я испытываю какую-то судорожную любовь к этой организации, а потому, что это государственное учреждение, разместившись в Кренгольме, стало бы “якорем” — в переносном смысле, конечно — для множества инвесторов, которые могли бы уже не бояться инвестировать в эту территорию”, — рассказывает Стальнухин.

“Естественно, это поддержание общей ситуации в городе, — продолжает он. — Мы раз и навсегда должны решить вопрос с тем, как у нас будет развиваться система образования, и мы не намерены ни в коем случае отказываться от русскоязычной основной школы”. По словам Стальнухина, в Нарве необходимо сохранить как минимум одну муниципальную гимназию на русском языке.

“Плюс, естественно, всё, что входит в комплекс городских проблем с ремонтом дорог, поддержкой квартирных товариществ. Ещё одна проблема у нас в Нарве — это садоводческие товарищества”, — отмечает он.

В ответ на вопрос о готовности сотрудничать с партией EKRE Стальнухин парирует: “Хорошее слово "сотрудничать". Оно не предполагает никакой любви, даже видимости каких-то отношений. Это будет зависеть, в первую очередь, от их поведения. Потому что, скажем, даже центристы, как показали последние годы, — достаточно непредсказуемая сила в условиях Нарвы. А про EKRE и говорить нечего”.

— А что, если на выборах консерваторы наберут большинство и не захотят сотрудничать с центристами в Нарве?

— Это решать избирателям. Я этих прогнозов стараюсь избегать. Они всегда мимо, — отвечает Стальнухин.





DELFI