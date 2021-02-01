ДОПОЛНЕНО | Катри Райк сняли с должности мэра Нарвы

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На состоявшемся в понедельник, 16 августа, заседании Нарвского городского собрания мэру Нарвы Катри Райк и заместителю председателя горсобрания Яне Кондрашовой было выражено недоверие.

Из 31 члена городского собрания в зале присутствовали 24, в полном составе явились лишь члены фракции Меie Narva.

Председатель горсобрания Татьяна Стольфат зачитала причины выражения недоверия: и Катри Райк, и Яну Кондрашову инициаторы выражения недоверия обвинили в желании использовать свою должность для самопиара, а не для работы.

Катри Райк упрекнули в самовольном выделении Vaba Lava 20 тысяч евро для проведения фестиваля и в единоличном подписании договора о намерениях, который касался прямого подключения местных предприятий к сети электропитания, а также в третировании сотрудников мэрии, из которых 3 или 4 человека даже уволились ( их имена не были названы ), и во многом другом.

Яна Кондрашова обвинялась в отсутствии рабочего графика и невыполнении рабочих заданий, одним из которых было составление порядка городской поддержки для пострадавших от коронакризиса нарвских предпринимателей. Как было сказано в заявлении, именно по вине Яны Кондрашовой заложенные в городском бюджете средства на поддержку предпринимателей так и не были между ними распределены.

Оппозиция отметила, что в течение 8 месяцев, прошедших с очередной смены власти, члены фракции Kesk, выдвинувшие оба вотума, недовольства работой своих коллег не выражали.

Это мнение нашло поддержку и у членов фракции EKRE Алексея Мяги и Ирины Янович, которые нашли, что причины для выражения недоверия выглядят запоздалыми и притянутыми за уши.

Оба вотума поддержали 16 депутатов, 8 проголосовали против, таким образом, оба выражения недоверия прошли.

Следующим пунктом повестки дня были выборы нового мэра, на эту должность фракция Kesk предложила кандидатуру Антса Лийметса, четверть века занимавшего должность городского секретаря Нарвы. Однако кандидата поддержали лишь 15 депутатов, таким образом, 1 голоса не хватило для назначения нового мэра. В течение двух оставшихся до выборов месяцев исполнять обязанности мэра будет член управы Елена Голубева.





Ирина ТОКАРЕВА

Фото: Даниил ВОЛОЦКОЙ