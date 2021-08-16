В спектакле российского театра на фестивале Свободы заняты и нарвитяне

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Завтра, 17 августа, в Нарве начинается Международный театральный фестиваль Свободы. Он открывается спектаклем «Жри» театральной компании «Второе действие» ( Россия) совместно с Фестивалем современного искусства steirischerherbst (Грац, Австрия). В спектакле заняты и нарвитяне.

Репетицию с нарвскими участниками спектакля проводит композитор Дмитрий Власик.

Ваш корреспондент побывала сегодня на генеральной репетиции спектакля, театральными подмостками для которого стал Кренгольм, конкретно — территория Старопрядильной фабрики. Как сказала продюсер независимой театральной компании «Второе действие» Евгения Петровская, вместе с актерами театра в спектакле заняты нарвитяне, имеющие образование в сфере театра и опыт участия в театральных постановках — Ксения Фролова, Светлана Иванова, Алексей Шахбанов. К ним присоединилась Элисе Поттманн из Вильяндиской академии культуры Тартуского университета. В афише спектакля они значатся как «перформеры».

Татьяна Сонина заканчивает шить покрывало для «покойника», подушка уже сшита. Эти предметы сделаны из ...настоящей пастилы — продукта, который можно есть. «Пастила в данном случае — яркая метафора проедания жизни, - объясняет Татьяна Сонина. - Сама же фактура пастилы вызывает ряд ассоциаций: она одновременно похожа и на мясо, и на тело человека».

Для сведения: журнал «Театр» объясняет, что перформеры — это игроки, разделяющие между собой общие правила и общее видение ситуации, причем не только между собой, но и со своими зрителями, которые готовы поменяться с ними местами и тоже «перформить». То есть это не массовка. Ассистентами художника здесь, на спектакле в Нарве, стали известные нарвские художницы Татьяна Сонина и Ольга Тюрина. До сегодняшнего дня репетиции с нарвскими перформерами проходили заочно, в свое время им были отосланы видео и тексты. 2-3 дня репетиций до начала спектакля достаточно, чтобы они «влились» в контекст.

Как следует из анонса спектакля, в «Жри» Андрея Стадникова исследуется взаимосвязь между едой и политической властью. Отправной точкой этой сюрреалистической постановки является эпизод из недавней истории, когда Россия ввела так называемые контрсанкции на продукцию из ЕС.

Продюсер независимой театральной компании «Второе действие» из Москвы Евгения Петровская уточняет, что «Жри» после фестиваля современного искусства в австрийском Граце должен был быть показан в Москве, в центре Мейерхольда, но коронавирус нарушил эти планы.

«Используя готовые фрагменты текста, пьеса Стадникова позволяет зрителям стать свидетелями заседания кабинета министров, во время которого было принято решение уничтожить продукты ЕС, незаконно ввозимые в страну. Затем Стадников представляет себе то же самое на поминках недавно умершего лидера страны, где пафосные похоронные речи сопровождают ритуальное обжорство и прерываются призрачными списками запрещенных продуктов, конфискованных и уничтоженных на границе. Музыкальная партитура, основанная на стенании плача – неотъемлемый элемент траура во многих культурах, – подчеркивает повествование вместе с аранжировкой похоронного марша рабочих, отрывком из знаменитой “Симфонии гудков“ (1922) композитора советского авангарда Арсения Авраамова», - информирует театральная программа.Из этого анонса, думаю, вам станет понятно, почему декорации спектакля столь мрачные. На спектакль 17 августа все билеты уже проданы. «Жри» будет показан и 18 августа. Билеты еще есть.

НАША СПРАВКА: В программу фестиваля Свободы входят небольшие театры из стран, где существуют серьезные проблемы с распространением свободы слова.Организатором Международного театрального фестиваля Свободы выступает театральный центр Vaba Lava. Фестиваль проходит в Нарве с 17 по 21 августа. Спектакли фестивальной программы будут показаны в театральном центре Vaba Lava, в Доме культуры «Ругодив» и на территории Кренгольмской мануфактуры.





Светлана ЗАЙЦЕВА

Фото: Светлана ЗАЙЦЕВА