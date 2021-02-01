Полиция просит Нарву запретить ночную продажу алкоголя в баре "Имбис"

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Полиция направила Нарвской городской управе обращение с просьбой ввести ограничение на розничную продажу алкоголя в ночное время в расположенном на улице Мыйза баре "Имбис". Владелец питейного заведения Евгений Новак с претензиями правоохранителей не согласен.

Бар "Имбис". Фото: Сергей Степанов / ERR

По словам руководителя участковых полицейских Нарвы Кальмера Янно, выступить с такой инициативой правоохранительные органы побудила печальная статистика.

"Причина, по которой мы хотим ограничить розничную продажу алкоголя в ночное время заключается в том, что работа бара негативно влияет на общественный порядок, проживающих неподалеку местных жителей и находящихся в этом районе людей", - сказал Янно rus.err.ee.

По данным полиции, в баре "Имбис" и в непосредственной близости от него только с 3 июня по 31 июля 2021 года было зафиксировано 37 правонарушений - начиная от нарушений ночного покоя, и заканчивая кражами и драками.

"В прошлом году, помимо случаев насилия, в баре было зарегистрировано 15 преступлений против собственности. Также вызывает беспокойство тот факт, что за последние почти два месяца полиция обнаружила на территории бара или неподалеку от него четырех несовершеннолетних, употреблявших в ночное время алкоголь. Это говорит о том, что предприятие недостаточно контролирует возраст своих посетителей", - добавил Кальмер Янно.

По оценке полиции, большое количество нарушений в ночное время связано с тем, что бар работает до самого утра.

"Поскольку злоупотребление алкоголем часто приводит к конфликтным ситуациям, а подавляющее большинство жертв преступлений находятся в состоянии алкогольного опьянения, Департамент полиции и погранохраны считает, что ограничение розничной продажи алкоголя в этом баре было бы разумным. Если бы люди в баре не имели возможности покупать в нем по ночам алкоголь, то у них не было бы причин для совершения противоправных действий как в баре, так и в непосредственной близости от него", - заключил Кальмер Янно.

Владелец бара "Имбис" Евгений Новак узнал о такой инициативе полиции от корреспондента rus.err.ee.

"Могу сказать, что у нас в баре вообще продается мало алкоголя. Очень часто к нам приходят посетители, которые втихаря распивают принесенные с собой напитки. А потом они же устраивают различные правонарушения", - сказал Новак.

"А если запрещать ночную продажу алкоголя, то делать это надо не в одном баре, а на всей территории города. Странно, что полиция с этим вопросом к нам не обращалась. Я об этом впервые слышу от вас. Но если вдруг дело до этого дойдет, то мы оспорим соответствующее решение в суде", - добавил владелец бара.

По словам Евгения Новака, бар "Имбис" работает в соответствии со всеми законами.

"А за соблюдение правопорядка мы ответственности не несем, этим должна заниматься полиция. У нас нет права применять силовые меры к посетителям. Хотя у нас есть охрана, как это и предписывает закон. В случае возникновения инцидентов у бара охранники вызывают полицию. Но наводить порядок - это обязанность полиции. Полицейские должны наказывать нарушителей, а не ограничиваться разговорами", - добавил Евгений Новак.

"Нельзя говорить, что у нас собираются одни преступники, а в других заведениях исключительно положительная клиентура. Так не бывает. Сначала они сидят в "Ро-ро", а потом приходят к нам. Так и барражируют от бара к бару. А у полиции именно мы на виду, поскольку полицейские проезжают мимо нас по пути к себе в участок", - сказал владелец бара "Имбис".

По словам Новака, ранее полиция уже проигрывала его бару в суде.

"Однажды полиция заявила, что мы продали алкоголь несовершеннолетнему. При этом его задержали на другом конце города около бара "Оболонь", но штраф выписали нам. Однако в суде этот процесс полиция нам проиграла", - отметил Новак.





ERR