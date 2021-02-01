Куратор о новой фотовыставке: боль и страдание больше открывают человека

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На выставке черно-белой фотографии 4+4=infinity, которая открыта в Нарве в импровизированной галерее инновационного центра OBJEKT, свои работы представляют 4 фотографа, живущих в Ида-Вирумаа, и 4 фотохудожника из других регионов Эстонии. Они делятся своими представлениями о том, что есть бесконечность – infinity.

На открытии выставки 4+4=infinity ее куратор художник Эдуард Зеньчик и главный организатор фестиваля музыки и городской культуры Station Narva Хелен Сильдна, компания Shiftworks. Фото: Светлана ЗАЙЦЕВА

Вот их имена: Эдуард Зеньчик, Михаил Зайцев, Настя Волкова, Александр Ключенков, Темури Хвингия, Каупо Киккас, Зураб Арабидзе, Рийна Вароль. Кураторами выставки выступили Эдуард Зеньчик и Темури Хвингия (OKAPI Galerii).

На открытии выставки, которое прошло 6 августа в рамках фестиваля музыки и городской культуры Station Narva, задаю ее куратору Эдуарду Зеньчику только два вопроса. Показалось, что именно ими зададутся большинство тех, кто войдет в этот выставочный зал.

- Почему именно черно-белая фотография, и только она?

- Потому что, на мой взгляд, цвет уводит от сути. Когда мы говорим о бесконечности, мы прикасаемся к чему-то неизведанному, бездонному, и в данной экспозиции умышленный уход от цвета превращает арт-проект в целостное исследование. Но в то же время обратите внимание, какая здесь бесконечность оттенков серого.

- Большинство фотографий, мягко говоря, довольно сумрачны; они о боли, о драме в душе. Почему такой выбор?

- Специально я не делал на этом акцент. Но по-моему мнению, глубокие эмоции, такие как боль, страдание больше открывают человека, его внутренний мир. Мне кажется, художнику сложно показать радость так, чтобы она затронула душу зрителя и заставила его если уж не думать, то хотя бы вспомнить о вечных вопросах бытия. Не устаю повторять: искусство не обязано отвечать на все вопросы, но оно способно задавать их.

Посетить выставку 4+4=infinity можно до 15 октября. Бесплатно. Галерея OBJEKT работает с 10.00 до 16.00 без выходных.





Светлана ЗАЙЦЕВА