Паралимпийцы-фехтовальщики, успеха на чемпионате Европы!

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Нарвский клуб Florett, который занимается подготовкой паралимпийских фехтовальщиков с 2008 года, объявил на своем сайте о поиске спонсоров для участия эстонской команды в первенстве Европы по паралимпийскому фехтованию, которое пройдет в Варшаве в декабре текущего года.

Спортсмены клуба Florett на тренировке. Фото: Florett

В обращении спортсменов к потенциальным спонсорам, которые, возможно, найдутся и среди читателей «Нарвской Газеты», говорится, что «недавно вся Эстония радовалась олимпийским медалям наших фехтовальщиц, однако, не все жители нашей страны знают, что эстонские спортсмены успешно выступают и на соревнованиях по фехтованию на колясках».

Медали за участие в мировых первенствах завоевывали разные члены клуба, но самой памятной является первая в истории Эстонии медаль (бронза) паралимпийского фехтования, которую заслужила за свое выступление в 2012 году на кубке мира в Венгрии Наталья Хоренкова. На этот день Наталья уже закончила активные занятия и помогает тренеру Александру Ларюшину.

В последующие годы спортсмены клуба продолжили традицию успешных выступлений на мировых стартах. Так, Алексей Щеглов заслужил бронзовые медали в шпаге и рапире (Польша, кубок мира, 2017), Валентин Красиков - бронзовые медали в шпаге (Нидерланды, чемпионат мира, 2017) и бронзовые медали в шпаге и рапире (Россия, первенство Москвы, 2017), Дмитрий Красиков - золотые медали в шпаге и рапире (Россия, первенство Москвы), бронзовую медаль в шпаге (ОАЭ, Всемирные паралимпийские игры, 2019) и серебряные медали в шпаге и рапире (Эстония, международные сателлитные соревнования, 2019).

Тренирует команду клуба и одновременно является главным тренером всей эстонской команды паралимпийских фехтовальщиков Александр Ларюшин. Сегодня в команду клуба входят братья Дмитрий и Валентин Красиковы, Владимир Белов, Алексей Щеглов и Павел Фирман.

Из обращения спортсменов:

«Нам необходимо финансирование, чтобы эстонская команда смогла принять участие в этих соревнованиях. Деньги нужны на оплату стартового взноса, проживание в гостинице и питание, а также на транспортные расходы (8 человек). Соревнования будут проходить в первые две недели декабря. Для спонсоров мы приобретем на соревнованиях сувениры с символикой первенства Европы. Для спонсоров-юридических лиц мы можем предусмотреть размещение логотипа их организаций на спортивной коляске или на куртках спортсменов.

Заранее благодарим за вашу поддержку! Постараемся оправдать ваши надежды и пополнить коллекцию эстонской команды фехтовальщиков на колясках новыми медалями!





Наталья СОБОЛЕВА