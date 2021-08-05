Есть план: нарвские общежития можно превратить в приличное жилье

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Мыши, крысы, тараканы, отсутствие горячей воды и душ в подвале по расписанию — именно за такое жилье в Нарве годами платят более тысячи человек. Новый руководитель Narva Linnaelamu SA Марек Бенди считает, что в общежитиях можно навести порядок и словосочетание «муниципальное жилье» больше не должно ассоциироваться для нарвитян с убожеством, антисанитарными условиями и очередным поколением детей, состоящих на учете в полиции.

Владимир Изотов, Марек Бенди и Калмер Янно на встрече с прессой в управе. Фото: Ирина Токарева

Нарвские реалии

На прошлой неделе по инициативе нового руководства Narva Linnaelamu в управе состоялась встреча с журналистами, целью которой было рассказать общественности, что сейчас происходит с нарвским муниципальным жильем, кто в нем нуждается и какие перемены в управлении этим городским имуществом необходимы. А что они необходимы — очевидно, подчеркнул один из участников встречи, руководитель нарвских участковых полицейских Калмер Янно. «В нарвских общежитиях растет уже третье поколение проблемных детей, которые состоят на учете в полиции. К сожалению, обстановка, в которой они растут, не способствует воспитанию порядочных и законопослушных граждан», - отметил он.

Одна из ближайших задач нового члена правления Марека Бенди — борьба с мышами, крысами и тараканами. «Практически у каждого жителя первого этажа есть проблема с мышами. У меня в кабинете под полом постоянно слышно, как бегают крысы, и каждое утро начинается с открывания окон, так как вонь — невозможная. На Раквере, 31 тараканы буквально в каждой третьей комнате», - рассказывает руководитель.

«Я даже вообразить не мог, что противопожарный датчик может не работать из-за того, что его корпус до отказа набит тараканами», - поделился наблюдениями председатель совета Narva Linnaelamu Владимир Изотов. Увы, далеко не все жители общежитий люди, мягко говоря, аккуратные.

Горячая вода пока роскошь

Об отсутствии в нарвских общежитиях горячей воды всем давно известно. Долгое время прежнее руководство поясняло: нет технической возможности провести в старые общежития горячую воду, слишком дорого это, дешевле построить новое муниципальное жилье.

Однако, по мнению нынешнего руководства Narva Linnaelamu, техническая возможность провести в общежития горячую воду все же есть. «Примером может служить наша гостиница «Ингер», которая в свое время была точно таким же общежитием, и где теперь в каждой комнате есть горячая вода», - рассказывает Владимир Изотов.

«Горячая вода в общежитиях — это одна из задач, которые передо мной поставлены», - добавляет член правления. Не говоря уже о том, что общий душ, которым пользуются по очереди множество людей, включая матерей с младенцами, в настоящее время доступен лишь в определенное время, он стоит денег — 1.28 евро для взрослого и 0.7 евро для ребенка.

И за эти условия наши люди платят, можно сказать, колоссальные деньги: 12-15-метровая комната в июне месяце обходится в 40-45 евро. А зимой 33-34-метровый «блок» обходится в 120 евро — вместе с коммунальными услугами, в которые горячая вода не входит ввиду ее отсутствия, платным душем, дорогой антенной и т.п..

По словам Марека Бенди, сейчас он пытается найти внутренние финансовые ресурсы для того, чтобы хотя бы сделать эту услугу бесплатной. Необходимо найти около 18 тысяч евро в месяц.

Решить проблему с горячей водой стоит еще и потому, что многие жильцы общежитий уже начали решать ее, так сказать, в индивидуальном порядке — они используют бойлеры и другие мощные нагревательные приборы, что в итоге может привести к опасным перенапряжениям электросистемы и повышенной пожароопасности, отметил Изотов.

«Конечно, мы не запрещаем жильцам использовать нагревательные электроприборы, но для этого все же нужно предварительно проконсультироваться со специалистами. Мы уже встречались по этому поводу с представителями Спасательного департамента и выяснили, что пока ситуация не критичная, но осторожность все же следует соблюдать», - подчеркнул Изотов.

Востребованное жилье

Комната нарвского общежития. Из архива Narva Linnaelamu

И все же, несмотря на такие суровые жилищные условия, муниципальное жилье в Нарве востребовано, по официальным данным в нем проживает свыше тысячи горожан. Правда, по сведениям комендантов общежитий, порядка 20-25 процентов комнат по разным причинам пустуют, хотя плата за них вносится исправно: кто-то из жильцов живет за границей, кто-то — отбывает срок, кто-то нашел спутника жизни с лучшими условиями и переехал к нему, но на всякий случай продолжает удерживать за собой комнату.

«В балансе это минус нам не приносит, но в перспективе такое больше количество пустующего жилья нам ни к чему, ведь город частично дотирует общежития», - считает Марек Бенди.

Человек, лишенный крыши над головой, получить комнату в общежитии, или, как чаще говорят в Нарве, «социальное жилье» может довольно быстро. С очередью на муниципальные квартиры дело обстоит так: в очереди на трехкомнатную квартиру первый человек стоит с 2015 года, на четырехкомнатную — с 2014 года. Кроме того, чтобы получить муниципальную квартиру, надо соблюсти много условий. К примеру, мать-одиночка прежде чем получить муниципальную квартиру, должна пять лет прожить в общежитии.

Как выяснилось, рассказал журналистам Марек Бенди, в действительности большинство женщин поступает иначе: они снимают жилье и одновременно платят за комнату в общежитии в ожидании момента, когда, наконец, смогут получить муниципальное жилье.

В случае семьи с тремя детьми такие жесткие сроки не оговариваются, однако условием переселения в квартиру является нехватка жилой площади, ее должно быть не более семи квадратных метров на человека. А значит, если семья имеет «бокс» в общежитии на Кренгольме — переселение в квартиру ей не светит.

«Эти устаревшие правила давно пора пересматривать на комиссиях горсобрания», - считает новый руководитель.

«И за эти условия наши люди платят, можно сказать, колоссальные деньги: 12-15-метровая комната в июне месяце обходится в 40-45 евро. А зимой 33-34-метровый «блок» обходится в 120 евро — вместе с коммунальными услугами, в которые горячая вода не входит ввиду ее отсутствия, платным душем, дорогой антенной и т.п.», - добавляет Владимир Изотов.

Выход есть

«Мое видение, которое я уже озвучил совету, - сделать в Нарве хотя бы одно общежитие, куда мы поселим людей, которые следят за порядком в своей комнате и мечтают спокойно жить вместе со своими детьми. Мы можем выбрать общежитие, которое находится в наилучшем состоянии и в которое городу было бы рентабельно вкладывать средства, и приведем его в порядок, чтобы люди не боялись самого слова «общежитие», - рассказывает Марек Бенди.

Останется одна проблема — куда девать тех, кто к порядку катастрофически не приучен? Новый руководитель полагает, что их тоже следует собрать в одном здании, «с более сильным комендантом и вахтерами, чтобы держать проблему, что называется, в одном месте». Журналисты сразу же отметили, что подобный план может привести к обвинению в желании создать в Нарве гетто для асоциалов, на что новый руководитель ответил: решение в любом случае будет принимать совет. Однако ясно одно: общежитие всегда будет пугать людей, если есть риск иметь под боком соседей-асоциалов.

Как отметила мэр Нарвы Катри Райк, ясно, что в ближайшем будущем надо искать возможность строить муниципальное жилье, где люди могли бы жить в нормальных условиях. «Я была поражена, когда поняла, что таллиннцы платят за муниципальное жилье те же деньги, но живут в гораздо лучших условиях. Если возможно в столице, должно быть возможно и у нас. В первую очередь это важно для наших людей, но существует еще и проблема жилья для специалистов, которых мы хотим пригласить на работу в больницу, в новую госгимназию, и так далее», - подчеркнула Райк.

Нелишне спросить: Кто такой Марек Бенди и почему его выбрали руководителем?

Новый руководитель Narva Linnaelamu Марек Бенди готов заняться преобразованием общежитий. Фото: Ирина ТОКАРЕВА

Владимир Изотов, председатель совета муниципального целевого учреждения Narva Linnaelamu SA:

- Новый член правления был выбран на основе открытого конкурса, который был проведен с привлечением известной международной компании Manpower по подбору персонала, чьими услугами также часто пользуются различные местные самоуправления. По итогам проведенного компанией тестирования Марек Бенди попал в число лучших кандидатов, среди которых совет и выбрал его новым руководителем учреждения.

Марек Бенди из Виймси, он имеет высшее образование, опыт руководящей работы в Eesti Energia и в собственной фирме, занимающейся ремонтом квартир и сдачей их в аренду, в настоящее время занимает должность внутреннего контролера волостной управы Виймси (неполная ставка), свободно владеет русским и эстонским языками. Он четко ответил на вопрос о том, какими будут три его первых шага в новой должности: оценка финансовой деятельности, составление плана обслуживания объектов и преобразование общежитий в муниципальные квартиры.

Наша справка

В Нарве 7 общежитий, общее число комнат в них — 729 плюс 208 «блоков» (двойных комнат). Не заселены 54 комнаты, требующие серьезного ремонта. Официально в общежитиях зарегистрировано 1265 человек, из них 177 — дети.

Порядка 20-25 процентов комнат по разным причинам пустуют.

Также у города имеется 1225 муниципальных квартир, из них 2 свободны и предназначены для специалистов, а 6 находятся в неудовлетворительном состоянии и выставлены на аукцион.

Источник: Narva Linnaelamu SA





В фотогалерее ниже представлены фотографии комнат нарвских общежитий. Фото: Из архива Narva Linnaelamu.





Ирина ТОКАРЕВА