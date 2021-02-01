Нарва выбрала «золотую середину»

Дата публикации: Вчера, 17:00 Просмотрено: 232

Вряд ли кто будет оспаривать утверждение, что Нарве, как и любому другому городу, необходимо развиваться. А вот ответ на вопрос, как это конкретно делать, может вызвать жаркую дискуссию. Что и произошло на Дне обсуждений BAZAR с интригующей заявкой темы: «Нарва: менять нельзя оставить (запятую поставь сам)».

Прекрасная погода и романтическая атмосфера замка не помешали дискуссии быть достаточно острой. Фото: Светлана ЗАЙЦЕВА

То есть собравшимся теплым вечером 5 августа в саду Линнея на территории Нарвского замка предлагалось выбрать стратегию развития города в ближайшей перспективе: в Нарве ничего менять нельзя, оставить все как есть, или же радикально все менять, нельзя оставить?

Подняли градус обсуждения

В панельной дискуссии (темы и вопросы задавал модератор – журналист ERR Михаил Комашко) свои мнения по этому поводу высказывали лидеры политических сил в Нарве, которые уже официально заявили о своем участии в местных выборах: председатель Нарвского городского собрания Татьяна Стольфат (Центристская партия), мэр Нарвы Катри Райк (избирательный союз Катри Райк), Денис Ларченко (Eesti 200). По словам организаторов, свое согласие участвовать в публичной дискуссии предварительно дали и представители EKRE в Нарве, но затем отказались.

Свое слово после выступлений главных спикеров вставляли эксперты дискуссии, в качестве которых выступили глава Фонда интеграции Ирене Кяосаар, координатор справедливого перехода по Ида-Вирумаа и бывший городской архитектор Нарвы Иван Сергеев и руководитель центра неформального обучения Vita Tiim Елена Лохматова. И надо сказать, в дискуссию очень живо включилась публика, у которой была возможность и задавать вопросы выступающим, и делиться своим мнением. Заявить о своей точке зрения по некоторым вопросам захотели, например, руководитель Нарвского промышленного парка Вадим Орлов, экс-мэр Нарвы Алексей Евграфов. А некомплиментарные оценки некоторым спикерам и эмоциональные высказывания пришедшей на BAZAR молодежи явно подняли градус обсуждения.

Учитывая статус выступавших (будут бороться за депутатские кресла в городском собрании) и реакцию на их слова, уже сегодня можно предположить: муниципальные выборы этой осенью в Нарве будут занимательными.

Менять и сохранять

Каждому из нас хорошо известно: делать выбор всегда сложно. Политикам – тем паче. Поэтому главные спикеры старались как можно дольше держать оборону и не давать однозначного ответа на «неудобные» вопросы модератора дискуссии, которые касались четырех областей: городская среда, предпринимательство, культура, образование. Но Михаил Комашко был непреклонен:

- И все же я требую конкретного ответа: ремонтировать тротуары и фасады хрущевок или строить новое жилье? Сказать «да» инвестору, который обещает построить завод, или инвестору в секторе ИТ-технологий? Поддержать смелый новаторский фестиваль культуры или ДК «Ругодив»?

Видно было, что требование решать кардинально (или – или) в некоторой степени раздражало главных спикеров. Ведь, уверяли они, в жизни все не так однозначно (с чем не поспоришь), и, например, новые заводы идут рука об руку с новейшими технологиями, а в старых хрущевках живут конкретные люди, и это их дом.

Радикальные изменения в рамках глобальных трендов современности могут лишить нас тех особенностей, которые делают Нарву такой своеобразной, и все равно в итоге не стать панацеей.

Но, с другой стороны (поддержу модератора), в нашей обычной жизни, если у нас ограниченный бюджет, мы в любом случае делаем однозначный выбор: либо ремонтируем кухню, либо кладем новый кафель в ванной.

И с городскими планами по преобразованиям по сути то же самое, подчеркивали все выступающие: сначала посмотри в бюджет.

Однако выбор-то все равно предстоит сделать!

На прошедшем Дне обсуждений в результате дискуссий он оказался таким: Нарва выбирает «золотую середину». Это - сегодня и на словах.

А вот как будет дальше, узнаем после 17 октября.

НАША СПРАВКА:

Обсуждение BAZAR «Нарва: менять нельзя оставить (запятую поставь сам)» прошло в рамках четвертого фестиваля музыки и городской культуры Station Narva 5 августа этого года.





Светлана ЗАЙЦЕВА