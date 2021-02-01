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Зайдя на задний двор центра Vaba Lava в Нарве, теперь можно увидеть граффити на старой заводской стене, которую целый месяц, несмотря на погодные условия, нарвский художник Денис Полубояров и его коллеги создавали на стене протяженностью около 100 метров.

Граффити "Шагающий человек" каждый интерпретирует по-своему.

Название работы - "Шагающий человек". Данное произведение искусства стало частью нового «Культурного двора» Vaba Lava, на территории которого планируются различные мероприятия под открытым небом.

"Каждый человек воспринимает искусство по-разному. Мы стали свидетелями приезда большого количества туристов на фестиваль Station Narva, и каждый из них по-своему определял название граффити. Одни сказали, что это ребята с бывшего завода "Балтиец" наконец-то возвращаются домой, вторые сказали, что это развитие без начала. Каждому приходят на ум свои ассоциации, наверно, в этом и заключается ценность и смысл уличного искусства, что мы не настаиваем на какой-то единой концепции", - прокомментировал Полубояров для ERR.

В честь окончания работ было организовано скромное мероприятие, на котором можно было пообщаться, послушать музыку, полюбоваться граффити и отведать десерт.

Ещё в прошлом году театральным центром был объявлен творческий конкурс, в котором и победила авторская идея Дениса Полубоярова "Шагающий человек".





Даниил ВОЛОЦКОЙ

Фото: Даниил ВОЛОЦКОЙ