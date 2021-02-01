«Дошел до финиша и умер». День памяти первых активистов инваспорта в Нарве

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Нарвские общества инваспорта провели в среду, 11 августа, традиционный день памяти первых активистов инвадвижения Нарвы и спортивные турниры по бочче на территории замка.

Помимо людей с физическими недостатками в играх можно было участвовать любому желающему.

«Люди ждут этого мероприятия, чтобы пообщаться и в то же время выбраться из своих стен. Сегодня очень насыщенный день. У нас тут игры, экскурсия в крепости, соревнования, спонсорское участие», - рассказывает Любовь Зверева, руководитель общества людей с недостатками здоровья EENAR, ссылаясь на слова главного организатора дня Маргариты Семёновой.

Спонсорами дня памяти являются избирательный союз Катри Райк и гостиница «Europe». Директор гостиницы Виктор Шемарин, как рассказывает Любовь Зверева, активно участвует в организации подобных мероприятий на протяжении многих лет.

Любовь Зверева: «Раньше проводились большие соревнования на колясках. Участвовали люди со всей Эстонии, было очень много людей с физическими недостатками. И руководитель этого мероприятия, Эдуард Семенов, был первым участником. Он дошел до финиша, но там у него остановилось сердце. И с тех пор каждый год проходит день памяти в честь Эдуарда и тех, кто вел спортивную организацию, в честь тех, кто был у ее истоков».

Хотелось бы, чтобы детям объясняли, что существуют такие люди, как мы

«Хотелось бы, чтобы детям объясняли, что существуют такие люди, как мы. К нам малыши относятся по-разному. Бывает, смеются, провоцируют, но те, кто с нами общаются, они гораздо добрее и отзывчивее, часто нам помогают», - рассказывает участник мероприятия Светлана Филина, добавившая, что многих из тех, кто стоял у истоков рождения этого мероприятия, которое проводится ежегодно больше 10 лет, уже нет в живых.

День памяти - ежегодное мероприятие, посвященное первым председателям инвадвижения в Нарве и тем, кто возглавлял спортивную организацию для людей с ограниченными возможностями.

Главным инициатором мероприятия является руководитель общества людей с физическими недостатками «Спортуна» Маргарита Семёнова.





Даниил ВОЛОЦКОЙ

Фото: Даниил ВОЛОЦКОЙ