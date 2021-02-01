Райк о появлении списка Евграфова: это хорошая новость

Город / В центре вниманияРайк о появлении списка Евграфова: это хорошая новость
Дата публикации: Сегодня, 13:00 Просмотрено: 136
Действующий мэр Нарвы Катри Райк поприветствовала инициативу экс-градоначальника Алексея Евграфова выйти на местные выборы со своим списком.
"Разумеется, это хорошая новость. Чем больше разных политических взглядов, тем лучше для Нарвы. Будет очень интересно, когда мы проснемся утром 18 октября и поймем, что картина в горсобрании выглядит как мозаика, которая состоит из очень маленьких кусочков. Это для Нарвы совсем новая ситуация", - поделилась мыслями Катри Райк в беседе с нарвским корреспондентом ERR.
Накануне Алексей Евграфов объявил о том, что на муниципальных выборах этой осенью в Нарве он пойдет в списке своего избирательного союза.
Предполагается, что избирательный союз Евграфова будет называться Elagu Narva, но точное название станет ясно после 18 августа.
На данный момент известно, что в битве за места в горсобрании Нарвы сойдутся пять политических сил, среди которых три партийных списка — "Эстония 200", EKRE и Центристская партия, а также два избирательных союза — список действующего мэра Нарвы Катри Райк и избирательный союз экс-мэра Евграфова.
ERR