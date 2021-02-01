Райк о появлении списка Евграфова: это хорошая новость

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Действующий мэр Нарвы Катри Райк поприветствовала инициативу экс-градоначальника Алексея Евграфова выйти на местные выборы со своим списком.

Мэр Нарвы Катри Райк. Фото: Архив "НГ"

"Разумеется, это хорошая новость. Чем больше разных политических взглядов, тем лучше для Нарвы. Будет очень интересно, когда мы проснемся утром 18 октября и поймем, что картина в горсобрании выглядит как мозаика, которая состоит из очень маленьких кусочков. Это для Нарвы совсем новая ситуация", - поделилась мыслями Катри Райк в беседе с нарвским корреспондентом ERR.

Накануне Алексей Евграфов объявил о том, что на муниципальных выборах этой осенью в Нарве он пойдет в списке своего избирательного союза.

Предполагается, что избирательный союз Евграфова будет называться Elagu Narva, но точное название станет ясно после 18 августа.

На данный момент известно, что в битве за места в горсобрании Нарвы сойдутся пять политических сил, среди которых три партийных списка — "Эстония 200", EKRE и Центристская партия, а также два избирательных союза — список действующего мэра Нарвы Катри Райк и избирательный союз экс-мэра Евграфова.





ERR