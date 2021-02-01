Бывший мэр Нарвы Алексей Евграфов пойдет осенью на выборы в списке своего избирательного союза

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Бывший мэр Нарвы Алексей Евграфов на муниципальных выборах этой осенью в Нарве пойдет в списке своего избирательного союза.

Бывший мэр Нарвы Алексей Евграфов. Фото: Sputnik / Евгений Ашихмин

Предполагается, что избирательный союз Алексея Евграфова будет называться Elagu Narva, точное название стнает ясно после 18 августа, сообщили во вторник радионовости ERR.

На данный момент известно, что в битве за места в горсобрании Нарвы сойдутся пять политических сил, среди которых три партийных списка — "Эстония 200", EKRE и Центристская партия, а также два избирательных союза — список действующего мэра Нарвы Катри Райк и избирательный союз экс-мэра Евграфова.





ERR