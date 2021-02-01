Ирина Янович: вотум недоверия только на руку Катри Райк

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Центристская партия не получит политических дивидендов от выражения недоверия мэру Нарве Катри Райк, считает вице-председатель фракции EKRE в Нарвском городском собрании Ирина Янович.

Ирина Янович и Лариса Оленина. Фото: Сергей Степанов / ERR

"Вся эта ситуация в первую очередь на руку самой Катри Райк. Известно, что народ любит обиженных, поэтому Райк окажется в выигрышной позиции. Чего не скажешь о центристах. Это сработает против них", - сказала в понедельник Ирина Янович в интервью rus.err.ee.

О том, что центристы, скорее всего, попытаются отправить Катри Райк в отставку, Ирина Янович заявляла еще 25 июня, когда стало известно, что мэр Нарвы станет баллотироваться на осенних выборах в составе собственного избирательного союза.

"Но то, что с этим вопросом они затянули почти на два месяца, мне кажется непонятным. За два оставшихся до выборов месяцев и на фоне снижающейся поддержки Центристской партии в Ида-Вирумаа и Нарве этот шаг кажется мне политически неграмотным. Судя по всему, внутри фракции Kesk сейчас нет единства. С просьбой поддержать вотум недоверия Катри Райк центристы обращались и к членам фракции EKRE. У нас общей позиции по вотуму пока нет, мы еще думаем", - добавила Янович.

В пятницу свои подписи под заявлением о выражении недоверия Катри Райк поставили 12 депутатов, среди которых двое членов фракции EKRE - Лариса Оленина и Владимир Тарахтин. Всего во фракции EKRE пять депутатов.

Под заявлением о вотуме недоверия зампреду Нарвского горсобрания Яне Кондрашовой подписались 14 депутатов, в том числе Олена и Тарахтин.

Для выражения недоверия необходимо 16 голосов.

Голосование по обоим вотумам пройдет 16 августа.





ERR