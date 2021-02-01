Местные выборы в Нарве: партия Eesti 200 представила программу и основных кандидатов

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Партия "Эстония 200" (Eesti 200) представила в Нарве предвыборную программу и основу своего избирательного списка.

Кандидаты в Нарве от партии Eesti 200. Фото: Facebook / Eesti 200

Первым номера списка будет Наталия Умарова, которая на данный момент является беспартийной. Руководитель некоммерческого объединения "Каждому ребенку свой дом" с 2006 по 2017 год была членом Центристской партии. На муниципальных выборах 2017 года баллотировалась по списку не прошедшего в Нарвское горсобрание избирательного союза Эдгара Сависаара.

Также в список войдут директор Нарвской Ваналиннаской государственной школы Татьяна Степанова, координатор Eesti 200 в Нарве, руководитель учебных программ Нарвского колледжа Тартуского университета Денис Ларченко, руководитель Нарвского клуба деловых и предприимчивых женщин, экс-директор Солдинаской гимназии Любовь Фомина, предприниматель Марина Крелл, координатор психосоциальных услуг по вопросам ВИЧ Екатерина Смирнова, учитель эстонского языка Алена Кордончук, руководитель по маркетингу спа-отеля Noorus Дарья Боярова, консультант Кассы по безработице Павел Гордиевский, социальный работник Ирина Киселева, молодой предприниматель Владислав Виртонен, полицейский следователь и владелица арт-студии Елена Пазилина.

В числе предвыборных обещаний - открытие дома для досуга для пожилых и ботанического сада, развитие киберспорта, внедрение методов неформального обучения в школах города, создание в парке Герасимова воскресного рынка для ученических фирм и дачников, создание единого бренда города.

Муниципальные выборы намечены на 17 октября. В Нарвском горсобрании 31 депутат. Кроме Eesti 200, об участии в выборах в Нарве заявили Центристская партия, избирательный союз Катри Райк и Эстонская консервативная народная партия (EKRE).





ERR