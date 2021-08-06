Viru Prospekt Вотум недоверия мэру горсобрание рассмотрит 16 августа » Сайт газеты "Нарвская газета" - новости Нарвы и всей Эстонии
Реклама Подписка О нас

Город / В центре вниманияВотум недоверия мэру горсобрание рассмотрит 16 августа

Дата публикации: Сегодня, 15:26 Просмотрено: 97

На состоявшейся сегодня сессии городского собрания председатель Татьяна Стольфат озвучила заявление, подписанное 12-ю депутатами от коалиции, в котором предлагается рассмотреть вопрос о выражении недоверия мэру Нарвы Катри Райк и заместителю городского собрания Яне Кондрашовой.

Вотум недоверия мэру горсобрание рассмотрит 16 августа
Катри Райк. Фото: sotsdem.ee

Татьяна Стольфат пояснила журналистам, что причиной данного заявления стала утрата доверия к Яне Кондрашовой и Катри Райк.

"В июне было заявлено, что они пойдут на выборы отдельным списком, в таком случае они становятся нашими политическими оппонентами. Тут нет ничего личного, только политика", - сказала председатель горсобрания.


Ирина ТОКАРЕВА

Поделиться

Комментарии (1)

avatar
Xans
Сегодня, 16:11
Цитировать
Отправленное 06.08.2021 Вами письмо в электронной форме за номером ID=8426012 будет доставлено и с момента поступления в Администрацию Президента Российской Федерации зарегистрировано в течение трех дней.

Добавление комментариев:

Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Окрошка Читать все

В мире Читать все