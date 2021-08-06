Вотум недоверия мэру горсобрание рассмотрит 16 августа

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На состоявшейся сегодня сессии городского собрания председатель Татьяна Стольфат озвучила заявление, подписанное 12-ю депутатами от коалиции, в котором предлагается рассмотреть вопрос о выражении недоверия мэру Нарвы Катри Райк и заместителю городского собрания Яне Кондрашовой.

Катри Райк. Фото: sotsdem.ee

Татьяна Стольфат пояснила журналистам, что причиной данного заявления стала утрата доверия к Яне Кондрашовой и Катри Райк.

"В июне было заявлено, что они пойдут на выборы отдельным списком, в таком случае они становятся нашими политическими оппонентами. Тут нет ничего личного, только политика", - сказала председатель горсобрания.





Ирина ТОКАРЕВА