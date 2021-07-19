Нарвский Социальный дом станет умным домом

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Нарва получила господдержку в размере 630 тысяч евро на реконструкцию здания Социального дома на Маслова, 3, которая будет направлена на повышение его энергоэффективности до класса С.

Энергоэффективность Социального дома на ул. Маслова повысят до класса С. Фото: Светлана ЗАЙЦЕВА

Как пояснила директор департамента городского хозяйства Елена Скулачева, повышение энергоэффективности общественных зданий поддерживается государством и является одной из целей программы развития Нарвы. При выборе общественного здания, чью энергоэффективность собираются повышать, учитывается его востребованность и перспективы дальнейшего использования, а также оценивается техническое состояние здания, проводится его энергоаудит.

В здании Социального дома на Маслова, 3 оказывается комплекс социальных услуг, в том числе услуга приюта для взрослых, услуга поддержания повседневной жизни для лиц с особыми психическими потребностями, услуга дневного центра для пожилых людей, кухня, помещение для специалистов, оказывающих услугу опорного лица на дому. В общей сложности зданием пользуются около 35 работников социальной службы и 75 клиентов. Кухню Социального дома в связи с большой нагрузкой вскоре переведут в соседнее здание Маслова, 3а, где для нее уже подготовлено и оборудовано более просторное помещение, а освободившиеся полуподвальные помещения после реконструкции планируют приспособить для оказания дополнительных социальных услуг.

Здание в целом также планируется и в дальнейшем использовать для оказания социальных услуг, т.е. целесообразно улучшить состояние здания и обеспечить экономное использование городских бюджетных средств на его содержание, пояснила Елена Скулачева. Как пояснил нашему изданию главный специалист Департамента городского хозяйства Андрей Король, первый этап работ по повышению энергоэффективности Социального дома был проведен еще несколько лет назад, он был реализован при поддержке программы Региональных инвестиционных субсидий EAS в 2017 г.

В 2020 году ужесточились требования к энергетической маркировке общественных зданий: вновь строящиеся должны иметь класс энергоэффективности А, то есть практически нулевое энергопотребление, а реконструируемые после окончания работ должны соотвествовать как минимум классу С. «Поскольку и требования, при которых здание соотвествует тому или иному классу энергомаркировки, также ужесточились, над проектом пришлось серьезно поработать», - рассказал нам специалист.

По его словам, собственно строительные работы начнутся в 2022-м году, после подготовки строительного проекта и проведения конкурса госпоставки. Общий бюджет проекта „Повышение энергосбережения Социального дома Нарвского центра социальной работы (Маслова 3). II этап" составляет 900 000 евро, из которых поддержка программы 630 000 евро и самофинансирование города Нарва 270 000 евро. «Поставка покажет, сколько реально нужно денег», - уточнила Елена Скулачева. Строительство должно быть завершено не позднее первой половины 2023 года, так как срок окончания проекта — 31 июля 2023 года.

Она отметила, что в настоящее время в Нарве с целью повышения энергоэффективности реконструируется еще два объекта: спортзалы спортшколы «Энергия» и Кесклиннаской гимназии. В настоящее время департамент готовит еще два проекта повышения энергоэффективности зданий: школы Паю и детского сада «Пынгерьяс».

Здание планируется и в дальнейшем использовать для оказания социальных услуг, то есть целесообразно улучшить его состояние и обеспечить экономное использование городских бюджетных средств на его содержание

5 апреля 2021 года Департамент городского хозяйства подал проектное ходатайство „Повышение энергосбережения Социального дома Нарвского центра социальной работы (Маслова 3). II этап" во 2-ой этап меры Государственной бюджетной стратегии на 2020–2023 годы „Содействие повышению энергоэффективности и использованию возобновляемых источников энергии зданий государственного сектора" для получения финансирования. Проектное ходатайство было подготовлено совместно с Департаментом развития и экономики города Нарва и Нарвским центром социальной работы.

В рамках меры поддерживаются реконструкционные работы, способствующие сокращению потребляемой энергии, затрат на обслуживание зданий и выброса парниковых газов, а также способствующие увеличению энергосбережения и использованию возобновляемых источников энергии.

19.07.2021 Государственный центр вспомогательных услуг (RTK) принял решение поддержать проектное ходатайство „Повышение энергосбережения Социального дома Нарвского центра социальной работы (Маслова 3). II этап".



Ирина ТОКАРЕВА