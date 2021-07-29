Представители EKRE и профсоюзов о «зеленом повороте»: это обман

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По инициативе Нарвского округа партии EKRE в Нарве на минувшей неделе прошло мероприятие, центральной темой которого был обозначен «зеленый поворот» (или справедливый переход) и будущее сланцевой энергетики. Практически все участники были единодушны и оценили «зеленый поворот» как «большой обман». Возражающих не нашлось.

Депутат Рийгикогу от партии EKRE Калле Грюнталь (на фото справа) и глава Нарвского профсоюза энергетиков Андрей Зайцев дружно доказывали в ДК «Ругодив», что «зеленый поворот» не несет с собой никаких новых возможностей. Фото: Светлана ЗАЙЦЕВА

«Нейрохирургов из шахтеров не получится»

Вообще-то, как значилось в рекламе мероприятия, EKRE приглашала на дискуссию с названием «Зеленый поворот»: новые возможности или большой обман?», но дискуссии как раз и не получилось. Пришедшие на встречу мэр Нарвы Катри Райк и координатор партии Eesti 200 в Нарве Денис Ларченко высказаться не пожелали и вскоре покинули собрание. А оставшиеся в малом зале ДК «Ругодив» человек 20 из числа рядовых нарвитян, в том числе работников Нарвских электростанций (как бывших, так и нынешних), либо задавали вопросы главным выступающим – депутату Рийгикогу от партии EKRE Калле Грюнталю и главе нарвского профсоюза энергетиков Андрею Зайцеву, либо им поддакивали.

Так что по большому счету прозвучали два монолога, основные моменты которых сводились к следующим постулатам. Нынешнее правительство не заботится об энергетической безопасности родной страны. У сланцевой энергетики на данном этапе нет альтернативы. Эстония просто хочет быть в модном тренде и считаться «пионером» в Евросоюзе, тогда как другие страны ЕС уже притормозили на «зеленом повороте» и работают так, как выгодно им, а не соседям. Власти Эстонии до сих пор не разработали конкретный механизм справедливого перехода, и никто не представил реального альтернативного плана. Не ясно, какие новотехнологичные предприятия в конце концов появятся в Ида-Вирумаа взамен нынешних, чтобы на них могли быть трудоустроены энергетики и шахтеры. («Я уверен, что из шахтеров, которые сейчас работают на шахтах, нейрохирургов не получится. Они - специалисты в другом деле”, - несколько раз с иронией повторил Калле Грюнталь. И с этим, понятно, трудно спорить.) 340 млн – слишком маленькая сумма, чтобы перевести энергетический сектор на другие рельсы. У простого народа мало информации о «зеленом повороте», чтобы объективно судить о происходящих процессах.

Власти Эстонии до сих пор не разработали механизм справедливого перехода, и никто не представил реального альтернативного плана. Не ясно, какие новотехнологичные предприятия появятся в Ида-Вирумаа взамен нынешних.

Конечно, были помянуты и электромобили, и солнечные батареи, и ветряные парки.

Конечно, была нарисована безрадостная картина будущего в случае осуществления «зеленого поворота». «В Ида-Вирумаа уже есть мертвые города. В Нарве такого не случится, но Нарва будет городом пенсионеров», - поделился своим видением Андрей Зайцев. Бизнес отсюда уйдет, инвесторы о нас забудут.

Короче говоря, по твердому убеждению Калле Грюнталя и Андрея Зайцева, «зеленый поворот» - это большой обман. И точка.

«Земля сама отрегулирует»

Но брезжит ли свет в конце туннеля? Калле Грюнталь напомнил, что в Ида-Вирумаа помимо сланцев и фосфоритов есть масса других полезных ископаемых, которые можно добывать и выстраивать на этом свое благосостояние. «Или же мы пустим сюда какие-то иностранные компании, которые будут тут копать и богатеть? - задается риторическим вопросом Калле Грюнталь. – Типа того, как когда-то Колумбу индейцы отдавали золото за кусок тряпки».

Радетелям за экологию Андрей Зайцев советует заниматься мусорными островами в мировом океане. «А электроэнергию не трогайте!» - говорит он. И считает, что местные власти могли бы сильно помочь, чтобы Эстония притормозила с осуществлением задуманного. «Климатической нейтральности достигнуть невозможно никогда. По мнению некоторых ученых, деятельность человека не оказывает никакого влияния на изменение климата, Земля сама себя регулирует», - подвел итог своим размышлениям глава Нарвского профсоюза энергетиков.

А Калле Грюнталь пообещал, что его партия, в случае прихода к власти, выведет Эстонию из Соглашения по климату.

Но, пожалуй, самым большим подарком для участников встречи стала прозвучавшая информация, что Балтийская станция (заметим, по планам нынешнего правительства) все же «будет жить обязательно. Но в каком виде, трудно сказать». И все с облегчением вздохнули.

А на вопрос из зала «Ну, поговорили, и что дальше?» от Калле Грюнталь последовал ответ: «Доведу до сведения своих однопартийцев».

Первая, но не последняя

По словам руководителя Нарвского округа EKRE Янека Одинца, прошедшее 29 июля в Нарве мероприятие первое, но не последнее. «Подобные дискуссии предполагаем проводить и в других городах Ида-Вирумаа, ведь «зеленый поворот» затрагивает прежде всего этот регион», - уточняет Одинец. И не отрицает, что эти встречи – часть уже начавшейся предвыборной компании.



Светлана ЗАЙЦЕВА