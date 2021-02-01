Заявят ли о выражении недоверия мэру Катри Райк, станет известно в пятницу

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В повестке дня заседания Нарвского городского собрания, которое состоится завтра, 6 августа, значатся три вопроса. Среди них и внесение изменений в постановление о размере вознаграждения, выплачиваемого председателю и заместителю председателя Нарвского горсобрания, а также членам Нарвской горуправы. Но главная интрига предстоящего заседания - прозвучит ли на нем официальное заявление о выражении недоверия мэру Нарвы Катри Райк.

Катри Райк стала мэром Нарвы 30 декабря 2020 года. За Катри Райк тогда проголосовали 18 депутатов: из Meie Narva, Центристской фракции и центрист Михаил Стальнухин, не состоящий ни в какой фракции. Фото: Архив «НГ»

Сразу уточним: самой отставки мэра уже на заседании 6 августа быть не может, так как это противоречит закону. Голосование по этому вопросу (если он все же возникнет) может состояться только на следующем заседании городского собрания: о заседании с той или иной повесткой депутаты должны быть извещены за четыре дня.

Сама Катри Райк на этой неделе, в понедельник, 3 августа, на традиционном инфочасе в Нарвской горуправе на вопросы журналистов по поводу слухов о вотуме недоверия ответила так:

- Вопрос не ко мне. Я знаю только из СМИ, что кто-то что-то планирует. Я в отставку идти не планирую. Серьезных претензий ко мне нет. Вообще же я воспринимаю все это как своеобразный комплимент за изменений, которые произошли в городе. Главное - это то, что проводились открытые конкурсы на места руководителей городских учреждений: Narva Haigla, Narva Linnaelamu и Narva Vesi. Плюс к этому очень спорный вопрос - выборы директора детского сада Potsataja.

«Дайте возможность работать»

По поводу предложения трех депутатов (Ларисы Олениной, Владимира Тарахтина, Елены Пахомовой) снизить мэру зарплату вдвое (с 4000 до 2000 евро), что и будет рассматриваться на предстоящем горсобрании, Райк высказывается так:

- Я согласна работать и без зарплаты до выборов. Но дайте возможность работать. Сейчас очень трудно договариваться о каких-то деловых встречах; все смотрят телевидение, читают газеты, и в половине телефонных звонков я отвечаю на вопрос “Что у вас творится?”

Также она сказала, что в Нарве, в отличие от некоторых других самоуправлений Эстонии, зарплаты членов горуправы не привязаны к окладу мэра. «Так что, если мне зарплату понизят, никто другой от этого не пострадает», - уведомляет Райк.

Сейчас очень трудно договариваться о каких-то деловых встречах; все смотрят телевидение, читают газеты, и в половине телефонных звонков я отвечаю на вопрос “Что у вас творится?”

- Я хотела бы знать, в чем я виновата, - задается вопросом мэр.

Ставящийся ей в вину отказ идти на местные выборы в списке центристов и создание собственного избирательного союза Катри Райк не считает «политическим прегрешением».

-Это мое право - идти с тем или с другим списком, - заявляет мэр.

Нужно 16 голосов

Как пишет rus.postimees, по словам председателя горсобрания и члена Центристской фракции Татьяны Стольфат, чтобы отставка мэра состоялась, требуется т.н. квалифицированное большинство, а не просто большинство голосов пришедших на заседание депутатов: “Не важно, сколько человек находится в зале. Городское собрание состоит из 31 депутата, 16 из них должны проголосовать за отставку”.

Напомним, самая большая фракция в Нарвском горсобрании Kesk, в ней 17 депутатов. Но пока все же трудно предположить, что может произойти в зале городского собрания завтра.

Однако к сегодняшнему дню прозвучали уже две фамилии претендентов на пост мэра Нарвы.

Есть кандидаты

Так, на прошлой неделе газета «Северное побережье» сообщила, что бывший городской секретарь Нарвы, член Партии реформ и ныне пенсионер Антс Лийметс получил кулуарное приглашение стать мэром Нарвы по крайней мере до выборов, то есть на два месяца. По информации rus.err, Лийметс согласился на сотрудничество с центристами, поскольку, считает он, Райк, создав свой избирательный союз, лишила реформистов возможности выйти на местные выборы своим списком.

Во вторник же, 3 августа, в СМИ появилась информация о том, что Нарвское отделение Центристской партии приняло решение, что на осенних муниципальных выборах кандидатом от Центристской партии на пост мэра Нарвы будет депутат Рийгикогу Михаил Стальнухин, который сейчас также является внефракционным депутатом Нарвского горсобрания и членом правления Нарвского округа Центристской партии.

Узнать у самого Михаила Стальнухина, готов ли он в случае успеха центристов на местных выборах уйти из Рийгикогу (как это сделала в свое время Райк) и стать новым мэром Нарвы, «Нарвской Газете» не удалось: телефон парламентария в среду не отвечал.

НАША СПРАВКА:

На муниципальных выборах в октябре 2017 года центрист Михаил Стальнухин получил 1376 голосов. Лидера избирательного союза "Наша Нарва" Катри Райк поддержали 1490 нарвитян.



Светлана ЗАЙЦЕВА