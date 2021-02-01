Кандидат в президенты Эстонии Хенн Пыллуаас встретится с нарвитянами 5 августа

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Кандидат в президенты Эстонии от Консервативной народной партии (EKRE) Хенн Пыллуаас продолжает тур по стране. В четверг, 5 августа, он посетит Нарву.

Хенн Пыллуаас. Фото: www.riigikogu.ee

Встреча с Хенном Пыллуаасом пройдет на Нарвском променаде (Йыэ, 3) в 14:00.

Пыллуааса в качестве официального кандидата в президенты от EKRE был утвержден в начале июля. Однако не факт, что его кандидатуру будут рассматривать во время выборов главы государства в парламенте, ведь у консерваторов 19 мандатов, а для выдвижения кандидата необходима 21 подпись депутатов Рийгикогу.

Пыллуаас - вице-председатель EKRE, с апреля 2019 года по март 2021 года был спикером Рийгикогу.

Пыллуаас неоднократно резко высказывался против заключения пограничного договора с Россией. "Нет никакой необходимости и причины узаконивать преступную оккупацию Печор и территорий за Нарвой", - заявил претендент на высокий государственный пост.

Выборы президента в Рийгикогу начнутся 30 августа. Если главу государства не удастся избрать в парламенте, то будет созвана Коллегия выборщиков.





ERR