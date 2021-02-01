Осенние выборы: известен кандидат в мэры Нарвы от Центристской партии

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На осенних муниципальных выборах кандидатом от Центристской партии на пост мэра Нарвы будет депутат Рийгикогу Михаил Стальнухин. В качестве кандидата на пост главы Нарвского горсобрания партия заявит действующего председателя представительного органа Татьяну Стольфат.

Михаил Стальнухин. Фото: Рене Сууркаэв

Соответствующее решение приняло нарвское отделение Центристской партии, подтвердила во вторник rus.err.ee его руководитель Татьяна Стольфат.

"Еще месяц назад мы заявляли, что проведем мониторинг, узнаем мнение населения о том, кто из наших политиков пользуется популярностью, доверием и уважением горожан. Мы коллегиально составили список, в который включили потенциальных кандидатов от разных партий и союзов. Члены нашей партии ходили по улицам и общались с избирателями. Всего было опрошено около 200 человек", - рассказала Стольфат.

Проведенный опрос дал центристам понять, что именно Михаил Стальнухин лучше всего подходит на роль мэра Нарвы.

"Стальнухин - очень яркая и известная в Нарве фигура. Он достаточно много делает для города на уровне Рийгикогу, начиная от русского образования и заканчивая поддержкой проекта по реновации Кренгольма. Мы посчитали, что он знает город, знает его муниципальную систему, не безразличен к проблемам Нарвы", - охарактеризовала своего соратника Татьяна Стольфат.

"Я очень довольна, что на сегодняшний момент мы идем с ним в паре. Он очень опытный политик, а я еще молодой политик. Мне наша связка очень импонирует. С учетом того, что мы сейчас возрождаем нарвский округ Центристской партии, это очень хороший и значимый шаг", - добавила лидера нарвских центристов.

На вопрос, готов ли Стальнухин в случае успеха центристов на выборах в Нарве покинуть Рийгикогу и стать новым мэром Нарвы, Татьяна Стольфат ответила уклончиво.

"У нас уже были примеры, когда депутаты Рийгикогу оставляли свои посты и становились мэрами. Посмотрим, как это будет выглядеть у Михаила Стальнухина, но у меня мысль такая, что время покажет. Но если Стальнухин дал добро, то значит, что он рассматривает любой из вариантов - и стать мэром, и остаться в парламенте", - сказала Стольфат.

Получить комментарий самого Михаила Стальнухина rus.err.ee во вторник не удалось - политик отказался от разговора, сославшись на занятость.

На прошлых муниципальных выборах в октябре 2017 года Михаил Стальнухин был первым номером списка Центристской партии в Нарве. Он же получил в нем больше всего голосов - 1376. При этом в общем зачете по городу Стальнухин занял лишь второе место, уступив лидеру избирательного союза "Наша Нарва" Катри Райк, которую поддержали 1490 нарвитян.

В октябре 2017 года в список Центристской партии в Нарве вошли 100 кандидатов. Татьяна Стольфат не исключила, что этой осенью он будет короче.

"Список формируется, по количественному составу я бы сейчас не стала говорить. 100 - это максимум, но, может, в нем и нет необходимости. Сколько в нем будет нынешних членов фракции Kesk из Нарвского горсобрания? На сегодняшний день большинство из них собираются баллотироваться", - сказала Татьяна Стольфат.

Михаил Стальнухин сейчас также является внефракционным депутатом Нарвского горсобрания и членом правления нарвского округа Центристской партии.

У фракции Kesk в горсобрании 17 мандатов из 31.





ERR