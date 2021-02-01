Осенние выборы: известен кандидат в мэры Нарвы от Центристской партии

Город / В центре вниманияОсенние выборы: известен кандидат в мэры Нарвы от Центристской партии
Дата публикации: Вчера, 12:47 Просмотрено: 208
На осенних муниципальных выборах кандидатом от Центристской партии на пост мэра Нарвы будет депутат Рийгикогу Михаил Стальнухин. В качестве кандидата на пост главы Нарвского горсобрания партия заявит действующего председателя представительного органа Татьяну Стольфат.
Соответствующее решение приняло нарвское отделение Центристской партии, подтвердила во вторник rus.err.ee его руководитель Татьяна Стольфат.
"Еще месяц назад мы заявляли, что проведем мониторинг, узнаем мнение населения о том, кто из наших политиков пользуется популярностью, доверием и уважением горожан. Мы коллегиально составили список, в который включили потенциальных кандидатов от разных партий и союзов. Члены нашей партии ходили по улицам и общались с избирателями. Всего было опрошено около 200 человек", - рассказала Стольфат.
Проведенный опрос дал центристам понять, что именно Михаил Стальнухин лучше всего подходит на роль мэра Нарвы.
"Стальнухин - очень яркая и известная в Нарве фигура. Он достаточно много делает для города на уровне Рийгикогу, начиная от русского образования и заканчивая поддержкой проекта по реновации Кренгольма. Мы посчитали, что он знает город, знает его муниципальную систему, не безразличен к проблемам Нарвы", - охарактеризовала своего соратника Татьяна Стольфат.
"Я очень довольна, что на сегодняшний момент мы идем с ним в паре. Он очень опытный политик, а я еще молодой политик. Мне наша связка очень импонирует. С учетом того, что мы сейчас возрождаем нарвский округ Центристской партии, это очень хороший и значимый шаг", - добавила лидера нарвских центристов.
На вопрос, готов ли Стальнухин в случае успеха центристов на выборах в Нарве покинуть Рийгикогу и стать новым мэром Нарвы, Татьяна Стольфат ответила уклончиво.
"У нас уже были примеры, когда депутаты Рийгикогу оставляли свои посты и становились мэрами. Посмотрим, как это будет выглядеть у Михаила Стальнухина, но у меня мысль такая, что время покажет. Но если Стальнухин дал добро, то значит, что он рассматривает любой из вариантов - и стать мэром, и остаться в парламенте", - сказала Стольфат.
Получить комментарий самого Михаила Стальнухина rus.err.ee во вторник не удалось - политик отказался от разговора, сославшись на занятость.
На прошлых муниципальных выборах в октябре 2017 года Михаил Стальнухин был первым номером списка Центристской партии в Нарве. Он же получил в нем больше всего голосов - 1376. При этом в общем зачете по городу Стальнухин занял лишь второе место, уступив лидеру избирательного союза "Наша Нарва" Катри Райк, которую поддержали 1490 нарвитян.
В октябре 2017 года в список Центристской партии в Нарве вошли 100 кандидатов. Татьяна Стольфат не исключила, что этой осенью он будет короче.
"Список формируется, по количественному составу я бы сейчас не стала говорить. 100 - это максимум, но, может, в нем и нет необходимости. Сколько в нем будет нынешних членов фракции Kesk из Нарвского горсобрания? На сегодняшний день большинство из них собираются баллотироваться", - сказала Татьяна Стольфат.
Михаил Стальнухин сейчас также является внефракционным депутатом Нарвского горсобрания и членом правления нарвского округа Центристской партии.
У фракции Kesk в горсобрании 17 мандатов из 31.
ERR