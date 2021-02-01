Почему на стене нарвского Дома культуры висит плакат книги Адольфа Гитлера?

Дата публикации: Вчера, 16:50 Просмотрено: 148

28 июля на стену Нарвского дома культуры “Ругодив” был повешен плакат с надписью “Mein Kampf” (“Моя борьба”).

Фото: SHUTTERSTOCK

Речь идет о книге жесточайшего диктатора в истории и главы немецкого государства Адольфа Гитлера, в которой говорится в основном о развитии национал-социализма. Казалось бы, это невинная реклама театральной постановки, однако демонстрация книги, которая была запрещена на протяжении долгого времени, вызывает ряд вопросов. Почему на сцене появится постановка, посвященная произведению человека, чье имя стало синонимом жестокости и бесчеловечности, и не боится ли руководитель фестиваля возмущения местных жителей? Об этом пишет Kroonika.

“Широко распространено мнение, что “Mein Kampf” (“Моя борьба”) Адольфа Гитлера написана плохо и бессвязно, и читать ее нет смысла. Также считается недоступной книгой, потому что исторически было запрещено ее читать, и уже по этой причине было бы лучше не открывать ее”, — написано на сайте Международного театрального фестиваля свободы по поводу постановки “Mein Kampf” польского театра “Повшехны”.

“Это известный польский театр, который также участвовал в нескольких признанных фестивалей в Европе“, — объяснил участие театра руководитель театрального центра Vaba Lava и организатор фестиваля Свободы Мярт Меос.

Отвечая на вопрос, не повлиял ли этот рекламный плакат каким-либо образом на местных жителей, Меос заявил, что ему пришлось объясняться только с журналистами. “Мы имеем дело с самым дорогим спектаклем фестиваля. Для этого мы арендовали самый большой зал в Нарве — Дом культуры “Ругодив”. Поэтому, конечно, мы должны рекламировать это представление”.





DELFI