Мэр Нарвы Катри Райк о возможном вотуме недоверия в свой адрес

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На следующей неделе может появиться на свет заявление о недоверии мэру Нарвы Катри Райк.

Мэр Нарвы Катри Райк. Фото: Margarita Mironova / ERR

Кулуарное приглашение стать градоначальником на пару месяцев до муниципальных выборов получил реформист Антс Лийметс, сообщила в воскресенье "Актуальная камера".

По словам Лийметса, приглашение ему поступило от одного из лидеров центристов в Нарве, имя которого он отказался назвать. Лийметс согласился на сотрудничество с центристами, поскольку Райк, создав свой избирательный союз, лишила реформистов возможности выйти на местные выборы своим списком. Никто из видных нарвских центристов не согласился публично прокомментировать нашим коллегам возможный вотум недоверия Райк.

"В горсобрании 31 депутат. Чтобы выражать недоверие, нужно 16 голосов. Самая большая фракция в нашем горсобрании - Kesk, в ней 18 депутатов. Если в ней все или почти все не будут "за", то вотум недоверия не пройдет", - сказала Катри Райк.

Месяц назад Райк отказалась идти на выборы в списке центристов и объявила о создании своего избирательного союза.

Заседание Нарвского горсобрания, на котором может быть поднят вопрос о досрочной отставке мэра, состоится в пятницу, 6 августа.





ERR