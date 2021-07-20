Кто будет управлять новым нарвским приютом для животных? Пока неясно

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Одна из самых дорогих нарвских строек последнего времени — новый приют для животных стоимостью около миллиона евро - будет готов к эксплуатации уже в сентябре. «НГ» выясняла, как сейчас идет строительство, какие услуги сможет предложить новый приют, и кто станет им руководить.

Здание приюта для животных почти готово.

Нынешней весной строительство приюта стало горячей темой как для горожан, так и для депутатского корпуса. Почему приют возводят в жилом районе и не будет ли под окнами соседних домов разноситься с утра до ночи собачий лай, беспокоились жители улицы Даумана. Новая же коалиция сомневалась в разумности использования выделенных государством Нарве на преодоление кризиса т. н. «ковидных денег», часть из которых прежняя власть решила направить на строительство приюта. Так ли необходимо бродячим кошкам и собакам энергосберегающее здание класса А, оборудованное по последнему слову техники? И какие расходы на содержание этого учреждения придется нести городу?

Единственный в Эстонии

Недавно «НГ» побывала в здании будущего приюта, чье строительство сейчас находится в завершающей стадии, вместе с Ильей Федоровым - руководителем этого проекта со стороны генпдрядчика, фирмы «Вант», и архитектором Тоомасом Мяги, разработавшим проект будущего приюта.

На улице под тридцать, а внутри здания будущего приюта приятная прохлада и свежий воздух. Очевидно, микроклимат в доме для кошек и собак будет получше, чем в соседних многоэтажках. «Стены тут значительно толще, чем у жилых зданий, плюс хорошая система вентиляции и кондиционирования», - поясняет архитектор. По его словам, таких приютов для животных в Эстонии пока нет и наш — уникальный.

Энергоэффективность класса А означает, что расходы на отопление здания будут почти нулевыми — благодаря солнечным батареям на крыше, которые станут питать бойлеры для горячей воды и тепловой насос, а также закрытой системе вентиляции. Батарей в здании не будет, зато будут полы с подогревом. На первом этаже с торца — забранные решетками вольеры для содержания собак, в каждом таком помещении внизу специальная дверца, через которую собаки могут самостоятельно выйти «на прогулку» на открытую террасу, также забранную решеткой. Рядом помещения для приготовления животным еды, удобная «душевая» для мытья собак. Вспоминая нарекания жильцов окрестных домов, Илья Федоров и Тоомас Мяги заверяют: громкий собачий лай соседей приюта беспокоить не будет, так как в здании хорошая шумоизоляция.Также на первом этаже будет располагаться кабинет ветеринара, который будет оказывать услуги и приюту, и обычным горожанам, салон красоты для кошек и собак, гостиница для животных и «котокафе». «Здесь можно будет посидеть и выпить кофе тем, кто привел животных к ветеринару, также сюда смогут приходить дети с родителями, а при желании — даже целые группы детских садов, чтобы посмотреть на кошек, которые будут резвиться рядом, за стеклянной стенкой. Здесь можно провести и познавательное мероприятие для детей», - рассказывает Тоомас Мяги. Выглядеть кафе должно неплохо — цельное окно от пола до потолка выходит на открытую деревянную террасу, вокруг которой планируется сделать озеленение.

На втором этаже помимо помещений для приготовления еды, мытья животных, небольшой комнаты для персонала — шесть просторных боксов для кошек, также с окнами во всю стену «Кошки любят тепло и свет», - поясняет Мяги. У каждого бокса внизу есть специальные дверцы, через которые кошки могут выйти погулять на застекленную террасу. Все полы в помещениях для животных — с подогревом и наливным покрытием, что обеспечит легкость и быстроту уборки, поясняет архитектор. По его словам, при подготовке проекта он изучал скандинавские образцы, где в приютах стараются обеспечить максимально комфортную среду для животных.

Кто будет управлять?

Руководитель проекта со стороны фирмы-генподрядчика «Вант» Илья Федоров (слева) и архитектор Тоомас Мяги показывают "НГ" новый объект.

По словам Ильи Федорова, никаких проблем в ходе строительства приюта не возникло, оно шло точно по графику и близится к завершению. Сейчас в здании ведутся отделочные работы, также предстоит сделать озеленение участка. «В августе здание будет полостью готово, после чего примерно месяц уйдет на получение разрешения на эксплуатацию. Приют будет готов к работе в сентябре», - рассказал нам руководитель проекта.

Кто же будет руководить новым приютом для животных? Вице-мэр Нарвы по городскому хозяйству Сергей Горлач сказал нашему изданию, что сейчас мэрия изучает вопрос, к конкретному решению пока не пришли, но оно будет обнародовано в самое ближайшее время.

Отметим, что эта тема волнует и рядовых нарвитян. «Недавно обнаружила в подъезде подброшенного котенка, обзвонила все нарвские приюты, но ни в одном не нашлось места. И мне пришлось самой заниматься его пристраиванием в хорошие руки, а до этого мы всей семьей кормили котенка и ухаживали за ним. Меня это поразило: как же так, плачу налоги и по закону местное самоуправление вроде бы должно заниматься брошенными животными, а на деле этот процесс никто не контролирует. Неужели и после строительства приюта для животных за миллион будет так же - позвонишь в приют, а тебе скажут: извините, мест нет, поэтому возьмите котика себе!» - размышляет наша читательница Светлана.

Неужели и после строительства приюта для животных за миллион будет так же - позвонишь в приют, а тебе скажут: извините, мест нет, поэтому возьмите котика себе!

«Должен быть под контролем города»

Зарешеченные вольеры для собак

Какие могут быть варианты управления приютом, поинтересовались мы у нарвских депутатов, занимавшихся этой темой вплотную. Владимир Тарахтин, много лет являющийся волонтером самого большого в Нарве приюта для кошек, принадлежащего НКО Narva Kassituba, напомнил нам, что именно по его инициативе в 2019 году строительство современного приюта для животных было внесено в программу развития города.

«Уверен, что новый приют не ляжет бременем на городской бюджет, ведь он сможет и зарабатывать деньги — за счет аренды ветклиники и салона, услуги гостиницы для животных. Также можно проводить много интересных мероприятий для детей в «котокафе». Что касается управления, то я убежден, что это обязательно должно быть муниципальное учреждение. Именно для того, чтобы город мог контролировать деятельность приюта и ситуаций, о которых беспокоятся ваши читатели, не возникало бы», - пояснил Владимир Тарахтин.

Депутат считает, что непосредственно управлением приютом могло бы заняться целевое учреждение Narva Linna Arendus, у которого имеется большой опыт подобной работы. Что должно произойти с ныне действующими приютами, должны ли они и дальше работать и получать городскую поддержку? «Разумеется, нет. Я считаю, что всех животных нужно перевести в современные, цивилизованные условия. Лично я собираюсь продолжить свою волонтерскую работу в новом приюте так же, как делал это уже много лет», - ответил депутат.

Среди нарвитян немало любителей собак и кошек, и то, что для бездомных животных появится комфортабельный приют, радует их. "Главное, чтобы никого не оставляли на улице", - говорят нарвитяне.

«Вариантов два, у обоих - минусы»

По словам депутата Яны Кондрашовой, в настоящее время для решения вопроса об управлении приютом планируется создать рабочую группу, в которую должны войти представители всех четырех ныне действующих в городе некоммерческих организаций, занимающихся содержанием бездомных животных, а также депутаты и специалисты мэрии.

По ее словам, вариантов два: сделать приют муниципальным целевым учреждением или же объявить конкурс и найти фирму-оператора. У обоих вариантов есть свои минусы. «Муниципальное целевое учреждение означает появление новых должностей — совет, член правления и дополнительные расходы. Что касается уже имеющегося учреждения Narva Linna Arendus, то у него, на мой взгляд, уже достаточно много функций. К тому же передача управления ЦУ означала бы, что город делегирует ему свои задачи по отлову и содержанию бездомных животных. Если же найти фирму-оператора, то нет уверенности, что она найдет общий язык с местными НКО, занимающимися бездомными животными. Тогда город встанет перед выбором: отказать нарвским НКО в помощи и финансировать только приют, либо нести двойную финансовую нагрузку», - рзамышляет Яна. По ее словам, наилучшим решением было бы, если бы четыре местных НКО могли договориться о совместном управлении новым приютом после того, как они передадут туда своих животных. Но сумеют ли НКО достичь такого компромисса — пока неясно. В любом случае, поскольку открытие приюта не за горами, вся связанные с ним организационные вопросы необходимо решить как можно скорее, подытожила депутат.



Ирина ТОКАРЕВА

фото: Ирина ТОКАРЕВА