Реконструкция ратуши: золота пока не нашли

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Долгожданная реконструкция знакового и, пожалуй, на данный момент самого значимого нарвского объекта — ратуши — началась. Полным ходом здесь идут работы по демонтажу всех внутренних строительных конструкций, которые были возведены в здании XVII века 60 лет назад.

Руководитель строительных работ Игорь Герасёв - нарвитянин, говорит, что ратуша - особенный для него объект: занимался здесь

В исторических масштабах

Исторической ценности они, по мнению специалистов Департамента охраны памятников старины, не представляют. После окончания войны перепланировка внутренних помещений ратуши, говорит руководитель строительных работ Игорь Герасёв, Ehitustrust AS, велась с учетом того, что в старинном здании будет располагаться Дом пионеров, отсюда и возникала система коридоров и комнаток по их сторонам — конкретно под те или иные кружки.

- То есть после демонтажа возвратятся исторические размеры внутренних помещений ратуши? Или они опять будут перекроены с учетом нынешних реалий? - уточняем мы у руководителя работ.

- Согласно проекту они будут приведены в максимально точное соответствие с исторической планировкой внутреннего пространства ратуши, - отвечает Герасёв. - Забегая вперед, хочу сразу отметить, что и внутренняя отделка помещений будет максимально приближена к тому, как ее делали во времена строительства ратуши — здесь будет много дуба, шлифованного известняка. Однако добавится стекло — какие-то стены, перегородки, чтобы было больше воздуха, света.

Поднимется потолок третьего этажа, куда переберется Нарвское городское собрание и его канцелярия. Здесь слишком низкие потолки — 2 м 30 см. Предполагается поднять их за счет нынешнего чердачного помещения.

Согласно проекту они будут приведены в максимально точное соответствие с исторической планировкой.

Демонтаж строительных конструкций сегодня идет сразу во всем здании - от подвала до чердака. По словам Герасёва, в результате останется только несущий каркас здания. Но большая деревянная лестница (которая, к слову, признана историческим наследием) остается на месте. Ее, как и исторический деревянный потолок, отреставрируют. Медные стильные светильники над лестницей — наследие советского времени — тоже никуда не денутся. Ранее предполагалось, что лестницу немного сдвинут — чтобы дать место лифту. Однако согласно последнему решению лифт будет размещаться по южной стене ратуши и идти от подвала до второго этажа.

- До войны основные лестницы располагались в несущих стенах. Попробуем открыть один из проходов, - продолжает Игорь Герасёв.

- А башню разбирать или поднимать будете? Нарвитяне волновались по этому поводу.

- Башню демонтировать не будем. Она будет обвязана строительными лесами, покрытие вскроют, осмотрят. Что-то будет заменено, что-то протезировано.

По его словам, к середине или концу августа 80% демонтажных работ будут выполнены. «И перейдем к точечному демонтажу. Например, в северной части здания, которая выходит на ул. Рюйтли, существующая лестница будет демонтирована и заменена на винтовую. Поэтому демонтаж лестничных пролетов от подвала до чердака будем проводить отдельно и небольшой командой», - уточняет руководитель строительных работ.

- Демонтаж - это всегда на 90% ручная работа, - замечает Герасёв. - Была идея привезти специального робота, но от нее пришлось отказаться, поскольку робот весит от полутора до двух тонн и использовать его в старинном здании проблематично.

Золота не нашли

Еще на этапе проектирования звучали предположения, что в ходе строительных работ Нарвская ратуша может «подарить немало сюрпризов». Самого разного плана. Ведь до последнего времени был только визуальный осмотр объекта. А вот когда начнут сносить стены, поднимать полы в подвале, снимать потолок на чердаке… Короче говоря, интересуемся: сюрпризы уже есть?

- Золота не нашли, - быстро и с улыбкой отвечает Герасёв. - В подвале попался один патрон от немецкого маузера. Для меня стало сюрпризом, что в подвале, на задней (западной) стороне ратуши сохранилась старая отопительная система, построенная в ходе реконструкции ратуши в 1961-1963 гг., - дровяные и угольные печи, угольные бункеры. На первом этаже пробили исторический проём — сохранилась арка, вероятно, XVII века. В одной из комнат открылись наслоения исторической штукатурки.

Однако, замечает Герасёв, земляные работы еще впереди — приступят, как только будет проведен конкурс на археологические изыскания. Так что всякие-разные интересные находки не исключены.

Финиш — лето 2023 года

Заведующая службой проектов нарвского Департамента развития и экономики, в ведении которого находится проект по реконструкции Нарвской ратуши и Ратушной площади, Анне Веэво подчеркивает, что у здания Нарвской ратуши две основные функции: быть в качестве представительского здания города и стать ярким объектом туризма; двери ратуши будут открыты и для горожан, и для туристов.

По словам Веэво, строительные работы по реконструкции здания ратуши и Ратушной площади планируется завершить к концу декабря 2022 года. Затем — оснащение здания необходимым оборудованием, мебелью (над организацией поставки по мебели департамент уже работает), получение разрешения на эксплуатацию и проч.

Вместе с ратушей и Ратушной площадью будут частично реконструированы улицы Рюйтли и Суур (граничащие с площадью части). Также предусмотрено наружное освещение фасада и Ратушной площади.

В целом же все действия, связанные с реализацией проекта «Реконструкция здания и площади Нарвской ратуши», согласно условиям программы поддержки должны завершиться не позднее 31 августа 2023 года.

НАША СПРАВКА:

Общая стоимость реконструкции ратуши и Ратушной площади превышает 7 млн евро; поддержка – почти 5 млн евро, самофинансирование города – 2 млн 255 тыс. евро. Проект поддерживает Государственный центр вспомогательных услуг (RTK) из средств Европейского фонда регионального развития в рамках программы «Устойчивого развития городских регионов Ида-Вирумаа».

Строительный проект реконструкции Нарвской ратуши, Ратушной площади и ближайших улиц составлен фирмой Zoroaster OÜ, архитектор Владимир Орлов.

Генеральный подрядчик строительных работ - Ehitustrust AS.



Светлана ЗАЙЦЕВА

Фото: Светлана ЗАЙЦЕВА