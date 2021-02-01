Дата публикации: Вчера, 14:43 Просмотрено: 277

Сегодня в Нарве на Петровской площади состоялась церемония поминовения участников освобождения Нарвы от немецких фашистов 26 июля 1944 года.

Хотя праздники с «советским бэкграундом» в независимой Эстонии имеют немало своих противников, 77-летие освобождения Нарвы праздновали в городе три дня подряд. Эту дату уже отметили по своей программе инициативные группы под руководством депутата Ларисы Олениной, а также депутата Владимира Бутузова.

Руководитель общества малолетних узников фашистских лагерей Николай Алексеев для своего мероприятия выбрал как раз 26 июля. Свою позицию председатель БУМФ объяснил нашему изданию тем, что историческая точность, то есть в данном случае правда жизни, для него важнее, чем массовость. Поэтому он и его помощники собрали людей на празднование даты не в выходные, а в понедельник.

В 11 часов дня на площадке возле памятных плит соединениям и частям, получившим почетные наименования "Нарвские", собралось около 3 десятков человек. Своим присутствием церемонию поддержали генеральный консул России в Нарве Александр Мамаев, председатель Нарвского горсобрания Татьяна Стольфат.

Поминовение длилось около часа: молились за погибших, вспоминали их подвиг в кратких речах и воздавали должное в песнях под гитару. К памятным плитам были возложены цветы и венки.

Все выступавшие говорили о 26 июля не только как о празднике, но и о том, что освобождение Нарвы, длившееся 3 дня, унесло огромное количество жизней.

- Город освобождали 28 воинских частей советской армии, операция началась еще 14 февраля, когда на эстонской стороне высадился Мерекюльский десант, но успешный финал операции состоялся только в конце июля. Это говорит о том, какие кровопролитные бои здесь проходили, - напомнил председатель Нарвского Союза ликвидаторов Чернобыльской катастрофы Сергей Непримеров.

Печально, отметил в своем слове к присутствующим священник Нарвского кафедрального собора иеромонах Марк, что имен всех погибших воинов мы не знаем, но эта печаль становится светлой, когда мы понимаем, что все они известны Богу.





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Татьяна ЗАВЬЯЛОВА

Фото: Даниил ВОЛОЦКОЙ и Татьяна ЗАВЬЯЛОВА