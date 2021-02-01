В пограничную реку Нарва снова выпустили мальков осетра

Дата публикации: Вчера, 15:30 Просмотрено: 119

В пограничную реку Нарва снова выпустили десятки тысяч мальков осетра, пишет rus.err.ee.

Фото: ERR

Сотрудники Эстонского природоохранного центра довольны ходом продолжающегося эксперимента по возрождению популяции этой ценной рыбы в Эстонии, сообщила в воскресенье "Актуальная камера".

Эстонский природоохранный центр продолжил в этом году эксперимент по возвращению осетровых в реку Нарва. В этот раз в воды пограничной реки были выпущены 30 000 мальков. В излучине реки, над которой возвышаются Нарвский замок и Ивангородская крепость, осетровые нерестились до тех пор, пока рыба не пропала из-за пагубного влияния человека. Современные подходы к экологии дают шанс осетру вернуться.

"План простой. Мы сейчас сделаем фундамент для дома, и потом рыба сама будет тут нереститься и доделает то, что мы тут начинаем", - сказал ихтиолог Меэлис Тамбетс.

Усилия предыдущих лет, по утверждению специалиста, не пропали даром.

"У нас есть обратная связь; я очень благодарен тем рыбакам, которые дают обратную связь, и хорошо видно, что [рыба] чувствует себя очень хорошо, потому что те рыбы, которых запускали, они были по 70 грамм, а теперь по 250 грамм. Короче, хорошо растут в наших условиях", - прокомментировал Тамбетс результаты программы.

Экспериментальный выпуск мальков в реку будет продолжаться еще около семи лет. Примерно тогда же в Нарву вернутся на нерест взрослые особи, выпущенные на первом этапе программы.





BNS