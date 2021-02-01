От Eesti Energia требуют нового решения по отоплению в Нарве

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Департамент конкуренции обеспокоен устойчивостью центрального отопления в Нарве и призывает госкомпанию Eesti Energia подготовить публичный конкурс по поиску нового отопительного решения в приграничном городе.

Фото: Anton Võlitok

По словам гендиректора антимонопольного ведомства Мярта Отса, в ближайшем будущем серьезных проблем с центральным отоплением в Нарве возникнуть не должно, пока работает 11-й энергоблок Балтийской электростанции, на котором сжигается горючий сланец и биотопливо. Однако ситуация довольно скоро изменится.

"Если посмотреть климатическую программу Европейской комиссии, то становится ясно, что у использования ископаемого топлива в Нарве нет большой перспективы, поэтому Eesti Energia должна уже сегодня предпринять шаги и составить точные планы о том, что произойдет в перспективе пяти-шести лет", - сказал Отс.

По его мнению, следует быстро приступить к разработке условий конкурса, чтобы найти альтернативы сланцу и экологичное отопительное решение, поскольку времени для этого будет оставаться все меньше.

"Планирование крупных производственных единиц занимает не менее пяти лет и чтобы предложения поступили от как можно большего числа предприятий, уже сейчас настало подходящее время для объявления конкурса", - пояснил гендиректор департамента.

По оценке Отса, принадлежащее госкомпании акционерное общество Narva Soojusvõrk должно подготовить конкурсную документацию уже к 1 ноября и объявить конкурс не позднее начала 2022 года.

В пресс-службе Eesti Energia сообщили, что руководству концерна известно об этой проблеме, и идет поиск решений для проблемы центрального отопления в Нарве. Компания твердо планирует объявить конкурс, но на данном этапе еще рано говорить о его технических деталях.

По оценке председателя правления Общества силовых станций и центрального отопления Эстонии (Eesti Jõujaamade ja Kaugkütte Ühing) Андреса Таукара, предлагающие услугу центрального отопления фирмы были бы весьма заинтересованы в выходе на нарвский рынок.

"Для такого города как Нарва обязательно найдутся заинтересованные [компании], которые захотят производить там электричество и тепловую энергию и продавать ее конечному потребителю. Будем надеяться, что условия конкурса будут открыты для всех. В таком случае можно не сомневаться, что предложений поступит много", - сказал Таукар.

По его мнению, заменой сланцу с высокой вероятностью станет древесная щепа.

"Если посмотреть, как отапливается вся остальная Эстония, то этим [видом топлива] с большой вероятностью станет все же древесная щепа. В городе размером с Нарву речь, несомненно, будет идти о теплоэлектроцентрали. Я сейчас не верю в другие альтернативы, такие как природный газ или мазут. Это не современные решения", - сказал Таукар.

В настоящее время цены на центральное отопление в Нарве самые низкие в Эстонии благодаря тому, что сланцевые электростанции также вырабатывают тепловую энергию. По словам Таукара, теплоэлектроцентрали на древесной щепе не смогут предложить столь же низкую цену, однако более льготные тарифы для потребителей помогла бы обеспечить высокая конкуренция на рынке центрального отопления и дотации Евросоюза при закупке оборудования.





ERR