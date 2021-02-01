Дата публикации: Вчера, 14:30 Просмотрено: 332

Наш материал «Чайко-апокалипсис: птицы захватывают Нарву» в прошлом номере «НГ» вызвал отклик многих читателей. Член правления КТ «Кеваде, 11» Эдуард Дегель позвонил в нашу редакцию и поделился своим мнением.

Кормежку птиц добросердечными членами КТ на своей территории в итоге приводит к тому, что все подоконники, козырьки, крыши припаркованных у дома автомашин будут покрыты липучим птичьим пометом. Фото: Ирина ТОКАРЕВА

«Тема крайне актуальная, но комментарии чиновников выглядят очень осторожными, напоминая ходьбу по минному полю. Конечно, с интересами любителей природы надо считаться, но не менее важна безопасность и здоровье людей», - считает Эдуард Дегель.

По мнению члена правления, на проблему растущего год от года поголовья чаек и других крупных птиц могли бы обратить внимание и департамент здравоохранения, и городской врач. «Внизу мы носим маски, а сверху на нас идет бомбардировка фекалиями довольно вредоносного состава — все об этом знают, но говорить воздерживаются», - считает нарвитянин.

Но, возможно, что в данном случае чиновникам просто не на что опереться на законодательном уровне? К примеру, нет никаких официально установленных критериев того, какой именно уровень производимого птицами шума считать критическим, кто и как должен его замерять и т. П, привела пример НГ.

«Решить проблему можно, если обратить на нее серьезное внимание как со стороны государственных департаментов, так и местного самоуправления».

«На мой взгляд, тут важно занять определенную позицию: приоритетом должна быть безопасность людей. Птицы могут быть больными, их помет может быть источником инфекции, портить имущество КТ, увеличивать расходы на уборку и ремонт. Если есть не точка зрения стороннего наблюдателя, а четкая позиция, что птицы беспокоят горожан, поэтому гнезда с крыш надо обязательно убирать, то при желании можно найти и законы, и нормативные акты. Для города, для КТ самое важное - обеспечить чистоту, порядок и безопасность», - считает Эдуард Дегель.

Он поделился личным опытом: в его товариществе уже не первый год птичьи гнезда убирают с крыш до начала периода гнездования, и это принесло свои плоды. Как и то, что правление КТ не приветствует кормежку птиц на своей территории, поскольку это приводит к тому, что все подоконники, козырьки, крыши припаркованных у дома автомашин будут покрыты липучим птичьим пометом. «Если спросить об этом автолюбителей, они расскажут, что отмыть эту субстанцию просто водой не получится, а если сделать это не сразу, на покрытии останутся следы. Поэтому мы проводим разъяснительную работу с любителями кормить птичек, вплоть до того, что предлагаем им помыть загаженные птицами поверхности, например, козырьки. Это действует. Так что, уверен, решить проблему можно, если обратить на нее серьезное внимание как со стороны государственных департаментов, так и местного самоуправления», - подытожил член правления.





Ирина ТОКАРЕВА