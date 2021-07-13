Островки безопасности отремонтируют. Когда — неизвестно

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«Обратите внимание на островки безопасности, расположенные на выезде из Нарвы в сторону Нарва-Йыэсуу — по ул. Йыэсуу и дальше. Три островка, и все разваливаются — конкретно, камни уже скоро по проезжей части валяться будут. Если их не пристроят под свои какие-нибудь хозяйственные нужды на даче сердобольные старушки. А что, взял и пошел. Знает ли об этой проблеме городская управа Нарвы и собирается ли как-то реагировать на ситуацию, и когда конкретно?».

Вот таким образом сейчас выглядят некоторые островки безопасности на дорогах Нарвы. Фото: Светлана ЗАЙЦЕВА

Вот такой звонок раздался на прошлой неделе в редакции. Мы сели в машину и проехали по шоссе из Нарвы в Нарва-Йыэсуу, чтобы увидеть своими глазами и убедиться, действительно ли положение плачевно. Тем более что недавно (см. «НГ» № 27 за 8 июля) в материале «Кольцо представляет опасность» мы писали о перекрестке улиц Пушкина — Мальми, где камни, которыми выложено новое кольцо, постоянно вылетают на проезжую часть, если их вдруг цепляют идущие автомобили.

То, что мы увидели на дороге, на наших снимках.

За ответами на вопросы нашего читателя мы обратились к вице-мэру Нарвы Сергею Горлачу.

Сергей Горлач:

- Городская управа знает о состоянии островков безопасности на ул. Йыэсуу и далее. Они были сделаны три года назад в рамках проекта по строительству велосипедно-пешеходных дорожек. Тогда было принято решение поставить бордюр и камни не на капительный фундамент, а на специальный клей, что представлялось надежным методом. Но время показало, что это не так. Всего же управа запланировала ремонт 5 островков безопасности в черте города (на улицах Йыэсуу, Кадастику, Пушкина); на это выделено более 50 тыс. евро. Однако проведенная на прошлой неделе уже вторая по счету поставка на ремонтные работы потерпела неудачу — не было ни одного предложения от строительных фирм. Мы интересовались, может быть, эти работы фирмы оценивают дороже? Оказывается, у строительных компаний сейчас просто нет времени. Пройдет летний сезон, будем проводить новую поставку на ремонт островков безопасности.





Светлана ЗАЙЦЕВА