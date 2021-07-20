Итоги конкурса на место директора детского сада вызвали недоумение

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Конкурсная комиссия по выбору директора для нарвского детского сада «Чебурашка» (Potsataja) подавляющим большинством (четверо из пяти) проголосовала за кандидата, не имеющего опыта руководящей работы, а участвовавшая в конкурсе исполняющая обязанности директора этого образовательного учреждения в течение 11 лет осталась без своего рабочего места. Понятно, что результаты конкурса устраивают не всех, и сама процедура его прохождения вызывает нарекания. Попробуем разобраться.

Сегодня «Чебурашка» не работает: все в коллективном отпуске. Но о том, что у них может быть новый руководитель, все знают. Хотя, похоже, точка еще не поставлена. Фото: Светлана Зайцева

На встречу с представителями коллектива «Чебурашки» журналистов в минувшую пятницу пригласила Евгения Ефимова — представитель попечительского совета «Чебурашки» от родителей и член конкурсной комиссии; она же стала инициатором проведения собрания в стенах детского сада. Из 50 сотрудников «Чебурашки» на встречу пришли одиннадцать — те, кто смогли или пожелали прервать свой отпуск; вообще же детсад сейчас закрыт, все в коллективном отпуске.

По словам Евгении, чтобы не было домыслов по поводу результатов конкурса, она решила донести до коллектива и СМИ информацию, что называется, из первых рук - поделиться своим мнением о том, как проходил конкурс и почему она считает, что в его ходе были допущены грубые нарушения. Евгения также уверена, что ее информация заслуживает внимания широкой общественности, поскольку, на ее взгляд, конкурс — демонстрация политической борьбы перед грядущими местными выборами.

«Скандала мы не хотим»

Скандала мы не хотим, неоднократно подчеркивала Евгения, и ей вторили другие выступающие на импровизированном собрании учителя. «И против нового директора ничего не имеем, поскольку вообще не знаем этого человека, плох он или хорош. Но мы опасаемся, что у нее нет никакого опыта хозяйственной деятельности, она просто молодой рядовой воспитатель, и как бы не получилось так, что все созданное упорным трудом Ирины Ланберт, которая 11 лет успешно руководила детским садом, создавала его, будет разрушено», - выразила общее мнение учитель группы погружения Ольга Евдокимова, работающая в «Чебурашке» уже 15 лет. Кому не угодила наша заведующая и почему, задаются вопросом члены коллектива. Еще в апреле, сразу после официального объявления конкурса на должность директора детского сада «Чебурашка» его сотрудники отправил на адрес конкурсной комиссии коллективное письмо-обращение в поддержку своей заведующей, где перечислили все ее достижения и положительные качества. Письмо подписали 45 человек. По словам учителя музыки Татьяны Трухановой, с этой инициативой выступила лично она, ставить подпись никого не принуждали, сама Ирина Ланберт о письме не знала.

Как позже сказал журналистам референт Нарвской горуправы Владислан Ильин, отвечающий за соблюдение процедур проведения конкурса, письмо-поддержка было приложено к пакету документов Ирины Ланберт и с ним ознакомились все члены конкурсной комиссии.

«Чтобы поставить своего человека»

На взгляд Евгении Ефимовой, первое серьезное нарушение прошедшего конкурса (в котором, заметим, участвовали три кандидата), состоит в том, что член комиссии Екатерина Голубцова, директор детского сада «Малышок» (Põngerjas), должна была дать самоотвод, поскольку один из участников конкурса является работником подведомственного ей учреждения. «Налицо конфликт интересов», - считает Ефимова.

Далее — второй этап конкурса, собеседование. У одного из конкурсантов (кто и стал в итоге победителем) было, по мнению Ефимовой, конкурентное преимущество: секретарь комиссии по ошибке послала приглашение на собеседование не на тот адрес, потом один из членов комиссии уехал в отпуск, в итоге третий кандидат проходил собеседование позже, чем два других: «Получилось больше времени на подготовку».

Но самое большое нарушение Евгения Ефимова видит в том, что протоколы собеседований ей были предоставлены не сразу, а только тогда, когда она сама их запросила у комиссии, в них нет подписи членов комиссии, а стоит только дигитальная подпись референта Владислава Ильина, который выступал в роли протоколиста на заседаниях конкурсной комиссии; было три заседания комиссии, но в итоге два протокола объединены в один; и вообще протоколы, по ее словам, носят общий, формальный характер. «Написано: задавали вопросы. А какие конкретно, какие ответы прозвучали, не указано», - говорит Евгения. Да и критерии, по которым оценивались кандидаты, тоже не были озвучены, добавляет она. Иначе как могло получиться, что человек с большим опытом работы проиграл молодому специалисту? «А на мое замечание, что у Ирины Ланберт за время ее работы не было никаких нареканий, прозвучал ответ: это еще не повод оставлять ее в должности», - делится своими впечатлениями Ефимова.

На взгляд Евгении, члены комиссии отнеслись к Ирине Ланберт предвзято. Но это, понимает Евгения, ее восприятие на эмоциональном уровне. Как говорится, каждый имеет право отдать свой голос тому, кого считает лучшим. «При голосовании за Ирину Ланберт подняла руку одна я», - говорит Евгения Ефимова.

А далее делает заявление, которое просит журналистов обязательно предать огласке:

- Почему я считаю все произошедшее произволом: самое главное — это приближающиеся выборы. Три члена комиссии (В. Лутус, Е. Голубцова, Х. Адамович — ред. ) входят в одну партию - Центристскую, Ирина Ланберт — беспартийная. Ее хотят убрать, чтобы на ее место поставить своего человека. Мы собираемся пойти на прием к мэру. Чего добиваемся: хотим, чтобы все было по закону, чтобы были прозрачные протоколы и было понятно, чем руководствуется конкурсная комиссия при выборе того или иного кандидата.

Как стало известно «НГ» из открытых источников, кандидат, одержавшая победу в конкурсе, в апреле этого года вступила в Центристскую партию.

«Хотим, чтобы все было по закону, чтобы были прозрачные протоколы и было понятно, чем руководствуется конкурсная комиссия при выборе того или иного кандидата.

«Протоколы — это не стенограмма»

В поиске ответов на эти и другие вопросы, прозвучавшие на собрании коллектива «Чебурашки», мы отправились в Нарвскую городскую управу.

Референт Нарвской горуправы Владислав Ильин считает, что все техническое сопровождение процедуры конкурса было обеспечено: сроки выдержаны; конкурс прошел в соответствии с утвержденным городской управой Нарвы Порядком проведения конкурса на должность директора детского сада; никаких нарушений допущено не было.

В. Ильин:

- Что касается протоколов. Они предоставляются по запросу членов комиссии (что и было сделано), согласно Порядку обязательства высылать их «автоматически» нет. Следует понимать, что протоколы — это не стенограмма, они отражают те моменты, которые важны с точки зрения городского Порядка: кто присутствовал, результаты голосования, сколько голосов за кого было отдано.

Важен не стаж, а компетенции

Что касается критериев, по которым конкурсная комиссия оценивает кандидата, то, по словам Ильина, они указаны в квалификационных требованиях, информация об этом есть.

- И насколько важен управленческий опыт соискателя на должность руководителя? - интересуемся мы у Ильина и получаем ответ:

- Основные требования к кандидату следующие: высшее образование, знание государственного языка на уровне С1, педагогические и управленческие компетенции. Все три соискателя отвечали этим критериям. Но подчеркиваю: учитывается не трудовой управленческий стаж, учитываются управленческие компетенции. Согласно решению Министерства образования и науки компетенции могут быть приобретены как в ходе обучения, в том числе и дополнительного, так и в ходе работы. Победивший в конкурсе кандидат прошла 160-часовой курс управления.

По словам заведующей отделом культуры и члена конкурсной комиссии Виктории Лутус, каждый член комиссии принимает самостоятельное решение, за кого голосовать. «А то, что человек занимал должность и.о. директора, еще не гарантирует его победы в конкурсе», - говорит Лутус. О «самоотводе» Голубцовой, уточнила Лутус, вопрос не ставился, так как она не является родственницей кандидата, а только его работодателем, что допускается Порядком.

Побывали у мэра

Вчера, в среду, 21 июля Евгения Ефимова и Ирина Ланберт побывали на приеме у мэра Нарвы Катри Райк. По словам Евгении Ефимовой, мэр внимательно выслушала их «и сказала, что будет разбираться».

Согласно Порядку победившего в конкурсе кандидата должна утвердить в должности Нарвская городская управа, после этого с ним заключается трудовой договор и новый директор приступает к работе.

Как сказала вашему корреспонденту вечером в среду Виктория Лутус, вопрос находится в работе городской управы и в повестку заседания горуправы в среду не вошел.

Информация к размышлению

Отметим, что тема прошедшего конкурса показалась нам заслуживающей внимания еще и потому, что, по информации Нарвской горуправы, за последние два года на замещение исполняющих обязанности руководителей учреждений образования (в том числе четырех детских садов) проведено 6 конкурсов. На сегодняшний день в семи из семнадцати нарвских детсадах все еще работают специалисты в статусе и. о. директора.

Горуправа намерена в ближайшее время продолжать проводить конкурсы.





Светлана ЗАЙЦЕВА