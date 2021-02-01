Мэра Нарвы попросили объясниться

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Хотя Нарвское горсобрание сейчас на каникулах, в среду мэру города Катри Райк пришлось отчитываться на заседании ревизионной комиссии. Поводом для разговора стало участие мэра в подписании соглашения о сотрудничестве с целью строительства в Нарве прямых линий для крупных потребителей электроэнергии.

Городской секретарь Юллар Кальюсте, мэр Катри Райк: нарушения не было, подписанное соглашение - это лишь намерения.

Церемония подписания состоялась 21 июня этого года на Балтийской станции, в соглашении были представлены интересы пяти сторон. А сама потребность в сотрудничестве проистекала из новых возможностей: два с половиной года назад в Эстонии был принят закон о прямом подключении, который позволял предприятиям, находящимся в радиусе 6 км от электростанции, получать электроэнергию через прямое к ней подключение. Это могло бы обеспечить предприятиям серьезную экономию средств, поскольку позволяет избегать сетевой платы.

Однако для подключения необходимо строительство соответствующей инфраструктуры. Участие города Нарвы, согласно этому документу, предполагается весьма солидное — 500 тыс. евро. Но, как и раньше заявляла Катри Райк, речь в данном случае идет лишь о намерениях, нужно ли нам такое сотрудничество и такие расходы — будет решать горсобрание.

Членам ревизионной комиссии однако такая схема действий показалась нелогичной и чреватой последствиями. Владимир Тарахтин, Лариса Оленина и Ирина Янович выразили мнение, что, подписывая соглашение от лица самоуправления, мэр превысила свои полномочия. Лариса Оленина даже заявила, что Катри Райк создала опасную для города ситуацию: теперь депутаты должны согласиться на выделение 500 тысяч. Если же не согласятся, горсобрание понесет репутационные потери.

Ирина Янович согласилась с Катри Райк, что предварительное обсуждение на рабочей группе о возможности подписания документа о сотрудничестве была, но несколько вопросов в тот раз так и остались неотвеченными, в частности, не было ясно, не повысятся ли для населения тарифы на электричество.

Председатель ревизионной комиссии Владимир Тарахтин: в октябре к мэру будет много вопросов.

Мэр отметила, что в сложившейся обстановке —то есть проект не должен был сни жать скорости, а сезон отпусков уже был на носу — ей как представителю городской власти важно было продемонстрировать для своих партнеров, и предпринимателей в первую очередь, что город поддерживает все перспективные начинания. Для самого же города, считает Катри Райк, с его самой большой в стране безработицей и самой низкой средней зарплатой, очень важно расположить к себе потенциальных инвесторов и получить затем новые рабочие места.

Она выразила надежду, что ревизионная комиссия не ставила своей целью «повоспитывать мэра», а лишь пожелала задать интересующие ее вопросы и затем сделать выводы: есть ли нарушения. В самом же факте обсуждения Катри Райк усматривает только признаки демократии.

Но, судя по состоявшемуся разговору, Катри Райк еще придется отвечать и на неудобные вопросы, и за свою роль в этом подписании — и не далее, как этой осенью.



Татьяна Завьялова

Фото: Татьяна Завьялова