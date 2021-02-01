В Нарве начались работы по реконструкции городской ратуши

Город / В центре вниманияВ Нарве начались работы по реконструкции городской ратуши
Дата публикации: Сегодня, 10:48 Просмотрено: 128
По плану, уже через полтора года жители и гости приграничного города смогут увидеть обновленную ратушу.
В самом разгаре работы по демонтажу строительных конструкций и материалов внутренних помещений, амортизировавшихся за последние 60 лет. Городской инспектор по охране объектов старины считает, что историческим наследием в здании можно считать только старинные стены, сообщает "Актуальная камера".
"Дело в том, что этот дом сильно пострадал во время Второй мировой войны, и эти конструкции, которые ломают - из советских времен. Сохранять их не собираются", - отметил старший инспектор по охране объектов старины Мадис Туудер.
По завершению работ по реконструкции, город получит административно-общественное здание, в котором будут залы для концертов и заседаний городского собрания, представительский кабинет мэра, туристический инфоцентр, ресторан, помещения под аренду. Посещение ратуши нарвские власти планируют открыть для всех желающих.
"Будущее здание ратуши будет иметь две функции: это общественная функция и туристическая функция. Поэтому все горожане, все желающие смогут посетить в будущем это здание", - сообщил вице-мэр Нарвы Сергей Горлач.
Сотрудники нарвского департамента экономики и развития, в чьём ведении находится проект реконструкции, отмечают слаженность работы с подрядчиком, и уже планируют дальнейшее сотрудничество.
"С южной стороны здания сейчас ведутся проектировочные работы по строительству стокгольмской площади первым этапом, наверное, к концу года мы уже сможем объявить строительную поставку или начнем ее готовить", - добавила главный специалист Нарвского департамента экономики Полина Эриксон.
Стоимость проекта реконструкции нарвской ратуши составляет более семи миллионов евро, 85% финансируется из средств европейского фонда регионального развития
ERR