Дата публикации: Сегодня, 16:10 Просмотрено: 145

С понедельника, когда ко въезжающим в Эстонию из третьих стран с высоким уровнем заражения коронавирусом стали применяться более строгие правила, на границе в Нарве развернули 16 иностранцев.

Погранпункт в Нарве. Фото: Sergei Stepanopv / ERR

За первую половину месяца границу в Нарве пересекли свыше 19 000 человек. Из них в среднем 616 человек в день были приезжими из третьих стран, в основном из России, сообщили в четверг радионовости ERR.

С понедельника пограничники должны проверять наличие у граждан третьих стран либо негативного теста на Covid-19, либо сертификата о пройденной вакцинации.

По словам капитана полиции пограничного пункта Нарвы Анти Ээнсалу, в первые дни действия нового порядка властям уже приходилось отправлять иностранцев обратно.

"Начиная с понедельника, мы отправили обратно 16 человек из-за отсутствия у них отрицательного результата теста на коронавирус или отсутствия сертификата о вакцинации", - сказал Ээнсалу.

Он добавил, что Эстония сейчас признает все вакцины, одобренные странами, из которых приезжают иностранцы.

Пока правительство не отменяло это правило, при пересечении границы не имеет значения, привит ли иностранец Sputnik или Pfizer.

Анти Ээнсалу добавил, что всего в июле во въезде в страну было отказано 75 лицам, но у большинства из них не было специального разрешения.





ERR