Вице-мэр: денег на ремонт тротуаров в Нарве нужно раз в 10 больше

Дата публикации: Сегодня, 11:00 Просмотрено: 233

Уважаемые читатели, сегодня мы заканчиваем публикацию ответов на вопросы, заданные «Нарвской Газетой» в рамках нашего с вами коллективного интервью с вице-мэром Сергеем Горлачем. Напомним, такие встречи с представителями горуправления, отвечающими за городское хозяйство и развитие Нарвы, уже несколько лет проходят у нас в рамках Дней города. Сегодня мы публикуем информацию, касающуюся состояния городских дорог и тротуаров, возможностей по ним перемещаться.

Тротуар, ведущий в Старый город, - это тоже глубокая старина.

- Когда будет сделана вело- и пешеходная дорожка к садам под Усть-Нарвой?

- Велопешеходная дорожка к садам под Усть-Нарвой планируется в рамках развития сети велопешеходных дорог. То есть она находится в наших приоритетах. Пока сложно назвать время, оно будет зависеть от наличия финансов.

- Планируется ли ремонт, обслуживание, а также освещение дороги Пыхъя-Кудрукюла (12-й км)? Каждый год там летом ямы, а в зимний период - гололёд.

- Каждый раз, добираясь до садов «Ольгинские», боишься повредить автомобиль: на дороге сплошные ямы. По ней, кстати, ходит автобус № 39 Ольгинские—Березка. Убедительная просьба: сделать пусть и не целиковое покрытие (об этом приходится только мечтать), хотя бы заделать ямы, чтобы дорога до дачи стала наконец безопасной.

- На последнем, перед каникулами депутатов, заседании горсобрания было выделено 65 тыс. евро в том числе на ремонт автомобильной дороги к садам, относящимся к Пыхъя Кудрукюла. Соответственно, ремонт будет сделан, 9 июля была объявлена поставка. Освещение пока не планируется. Вообще эта дорога требует полной реконструкции. То, что мы сейчас заделаем ямы, сможет закрыть вопрос на 3-4 года. Та же ситуация по «Ольгинские»- «Березка».

- Как добираться учащемуся 1-й школы, живущему в Нарва-Йыэсуу, на уроки и с уроков после переезда этой школы в бывшую 12-ю? Особенно зимой, когда с занятий приходится возвращаться в темноте?

- Мы в курсе проблемы. Действительно, при прежней ситуации добираться до Кесклиннаской гимназии детям, живущим в Нарва-Йыэсуу и предпочитающим учиться в Нарве, благодаря 31-му автобусу было несложно: маршрут был удобным. Поскольку школа переезжает, и поскольку с вопросом о транспорте к нам обратилось руководство Кесклиннаской гимназии, я сделал запрос в Центр общественных перевозок Ида-Вирумаа. Думаю, мы будем продлевать маршрут 31 до Ледового холла за городские деньги. При этом пока остается открытым вопрос: дотировать все рейсы, и на протяжении всего года, или только в утренние часы, и в течение года учебного. Если продлить все рейсы автобуса до Ледового холла, это будет обходиться городу в 30 тыс. евро в год.

От редакции. Как сообщил нашей газете Сергей Горлач в понедельник, проект решения о продлении маршрута автобуса №31 подготовлен для передачи его на обсуждение Горсобранием. Согласно проекту до Ледового холла будет продлен рейс 31-го автобуса с отправлением из Нарва-Йыэсуу в 7 часов утра), осуществляемый по рабочим дня.

- Очень хорошо сейчас на Солдино возле церкви — все благоустроено. Но пешеходная дорожка мимо бывшего детсада «Золотая рыбка» по направлению к Дому детского творчества ужасная, и вообще обрывается, да еще и толком не освещается. А ведь в «Золотую рыбку» собираются переводить младшие классы Кесклиннаской гимназии.

- Пешеходные дорожки в нашем городе в печальном состоянии. Дороги хотя бы время от времени реконструируются, обычно попадают в этот объем работ и расположенные вдоль них тротуары. А вот внутриквартальные дорожки, по-моему, не ремонтировались с советских времен и за 30 лет уже развалились.

В бюджете текущего года на эти действия было выделено 100 тыс. евро, мы смогли определить самые нуждающиеся в реконструкции тротуары, но прорывом это не назовешь: ремонт будет сделан лишь на улицах Партизани, Таллиннское шоссе, на проспекте Выйду.

Обновление тротуаров в Нарве производить нужно срочно, поскольку скоро ходить будет уже негде. Но денег на эти нужды нужно выделять больше раз в 10.

Предыдущие публикации с ответами вице-мэра на вопросы:

Сергей Горлач: «Если проекты не зависают — это и есть результат»

«Город небольшой, а приходится делать пересадку...»





Подготовила Татьяна ЗАВЬЯЛОВА

Фото: Татьяна ЗАВЬЯЛОВА