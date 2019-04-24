«Чайко-апокалипсис»: птицы захватывают Нарву

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Нынешним летом многие нарвитяне заметили, что чаек и ворон в городе стало заметно больше, а совместное сосуществование с пернатыми становится все менее мирным: непрекращающиеся с 3-4 часов утра птичьи крики не дают выспаться ночью и доводят до головной боли днем, а иногда птицы пикируют прямо над головами прохожих или людей, сидящих на открытых террасах ресторанов.

Чайки иногда пугают своими резкими снижениями "пикирующего бомбардировщика. Фото: photogeographic.ru

«НГ» попыталась выяснить, можно ли бороться с растущим птичьим поголовьем и какую помощь в этом могут оказать местные самоуправления и другие организации.

«Чайки сделали жизнь некомфортной»

«Несмотря на жару, спать с открытыми окнами этим летом невозможно: как только рассветает, начинается непрерывный птичий ор. Это чайки общаются между собой на соседней крыше. Ласточки и голуби были всегда, но в этом году начался какой-то «чайко-апокалипсис». Иногда огромные птицы пролетают так низко, что прохожие или сидящие на лавочках люди инстинктивно пригибаются и прикрывают руками голову. Чайки сделали нашу жизнь очень некомфортной», - поделилась с редакцией жительница района Кангеласте Светлана.

«Уже несколько лет назад чайки оккупировали наш район, но к шуму мы так и не привыкли.

Чайки и вороны иногда так низко пролетают над прохожими, что заставляют их пригибаться. Фото: ВКонтакте

Нам плохо, но не уверена, что так уж хорошо самим чайкам: их птенцы ведь почти не летают, просто разгуливают по газонам. Как бы птичьи крики не мешали, птенцов жалко, поэтому соседи выносят им плошки с водой, еду. Но все равно многие гибнут — попадают под колеса или становятся добычей кошек. Этим летом мы несколько раз находили мертвых птенцов, детей это особенно расстраивает», - рассказывает жительница района Мальми Наталья. «Ненавижу чаек и бабушек, которые их подкармливают! Почему-то никто не протестует, когда люди борются с поселившимися в доме мышами или крысами. Никто не говорит: ах, это ведь часть природы, к тому же они такие миленькие! Птицы, которые мешают нормальному отдыху, — такие же вредители. Ведь невыспавшийся человек может легко попасть в аварию или допустить производственную травму. Так что чайки — определенно вредители», - поделился своим мнением житель района Выйду Николай.

Проблема с птицами существует не только в нашем городе. Нарвитянка, недавно по делам побывавшая в Таллинне, рассказала, что во время обеда на террасе одного из таллиннских ресторанов в центре города на ее глазах нахальная чайка стащила еду с тарелки прямо под носом у посетительницы. «Клиентка позвала администратора и попросила принести ей другую порцию. Та выполнила просьбу и извинилась, но совсем не удивилась — впечатление, что такие ситуации в том ресторане совсем не редкость», - рассказала нам очевидица.

От супермаркетов до детсадов

Их излюбленное место наблюдения - верхушки уличных фонарей. Фото: publicdomainpictures.net

Руководитель таллинской фирмы Linnuabi Дмитрий Сакса рассказал нашему изданию, что для решения связанных с птицами проблем — уборкой птичьих гнезд, отпугиванием и отловом - в фирму обращаются самые разные организации со всей Эстонии, как муниципальные, так и частные. «Это и школы, и детские сады, квартирные товарищества, крупные торговые сети, причем мы обслуживаем также и магазины этих сетей в Нарве», - рассказал руководитель.

По его словам, обращаются в фирму не только по поводу чаек — в некоторых самоуправлениях жители страдают от грачей, ворон и даже сов. К примеру, в Кохила пытались загнездиться около 400 грачей — в парке, который находился рядом со спальным районом. Поскольку птицы практически не давали жителям района спать, волостная управа заказала услугу отпугивания у фирмы — для этого использовались и дроны, и живой сокол.

Однако Дмитрий подчеркивает — по закону отпугивание птиц возможно лишь до того момента, пока в гнезда не отложены яйца, то есть заниматься этой проблемой надо еще весной. «В каждом случае требуется индивидуальное решение. Для отпугивания чаек основная мера — удаление гнезд с крыш. В случае, если такую услугу заказывают, мы весной в течение примерно полутора месяцев проверяем крышу ежедневно, поскольку птицы так просто не сдаются: они вьют все новые гнезда, причем стараются найти труднодоступные и незаметные места», - рассказал Дмитрий Сакса.

Между тем, государственной организации, которая контролировала бы ситуацию с чайками, нет, нет и законных оснований для такого контроля. Если беспрепятственно размножающиеся в городе чайки начинают представлять опасность для людей и их имущества, проблемой должно заниматься местное самоуправление, сообщили «НГ» в Департаменте окружающей среды. Однако по каким критериям можно определить, что ситуация уже стала критической, тоже неясно.

Нелишне спросить - Есть ли ситуации, при которых Департамент окружающей среды или другой государственный орган может начать контролировать удаление птичьих гнезд — например, в случае, если в городских районах резко возрастет уровень шума?

Лийви Рейнхольд, ведущий специалист по связям с общественностью департамента окружающей среды:

-Департамент окружающей среды, конечно, не требует удаления птичьих гнезд. Удаление птичьих гнезд с крыш домов, скорее, отвечает интересам жителей дома и местного самоуправления, и эта возможность предназначена как крайняя мера в случае, если колония птиц уже подвергает опасности людей или их имущество. Тогда речь идет об обеспечении общего благополучия и безопасности, но об этом позаботится местное самоуправление.

Департамент окружающей среды готов дать советы как местным органам власти, так и квартирным товариществам о том, как лучше справляться с нашествием птиц, а в особо серьезных случаях департамент выдает разрешение на удаление птичьих гнезд перед их гнездованием. Однако департамент не проверяет, удалены ли они.

Птенцы чаек легко попадают под колеса. Фото: Ирина ТОКАРЕВА

Простого решения нет

Да и сама борьба с ростом поголовья чаек в городах — дело отнюдь не простое. Арво Кяэрд, ведущий специалист, руководитель отдела окружающей среды и общественного порядка Таллиннского городского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства, приводит в пример серебристую чайку, которая обладает универсальными способностями к приспособлению для жизни в городе. Эти птицы селятся в городах, чтобы гнездиться на крышах, потому что, в отличие от естественной среды обитания на побережье, крыши для них безопасны. Хотя в городе еды для чаек очень мало, птицы легко преодолевают большие расстояния и основную пищу (рыбу, ракообразные, моллюски) до сих пор добывают в море. Пока существуют благоприятные условия для постройки гнезда в городе (крыши) и легкодоступная пища (прибрежное море) вокруг гнезда, борьба с чайками не может быть эффективной. «Скорее нужно приложить усилия, чтобы найти способы мирного сосуществования. Владельцы зданий должны сыграть здесь ключевую роль. Профилактика означает устранение прошлогодних гнезд с крыш, а также, если возможно, предотвращение строительства новых гнезд», - пояснил Арво Кяэрд.

Вице-мэр Нарвы по городскому хозяйству Сергей Горлач также считает, что простого решения у этой проблемы нет, однако уверен, что местное самоуправление должно обязательно ею заниматься. «Как житель Нарвы я тоже ощущаю эту проблему. Самоуправление может привлечь к ней внимание владельцев зданий, квартирные товарищества, проконсультироваться со специалистами. Конечно, это не означает, что самоуправление возьмет на себя и все расходы, но оно может объединить все заинтересованные стороны и найти стратегическое решение. Понятно ведь, что если птичьи гнезда будут удалять только отдельные домовладельцы, в целом ситуация не изменится, поэтому они должны договориться между собой и заниматься решением проблемы сообща».

В этом году момент гнездования уже давно прошел, поэтому сделать уже ничего нельзя, но к следующему сезону мэрия сможет подготовить план борьбы с неконтролируемым ростом поголовья чаек, пообещал вице-мэр.

Наша справка: вред для имущества и экологии

Проникая на склады торговых центров, чайки и вороны могут расклевывать упаковки и приводить товар в негодность. Их помет не только не украшает здания — он может повреждать отделочные материалы и даже металлические конструкции. Да и природное равновесие может поколебаться. Ведь традиционно в городах селились мелкие певчие птицы — именно они уничтожают комаров и мошек, а также различных насекомых-вредителей. Однако вороны и чайки при случае охотно разоряют гнезда мелких певчих птиц и поедают их птенцов, из-за чего мелких птичек в городах становится меньше.

«НГ» по материалам Linnuabi.





Ирина ТОКАРЕВА