Комитет по защите прав нацменьшинств побывал в Нарве

Дата публикации: Вчера, 12:00 Просмотрено: 119

На прошлой неделе в Нарве побывали представители Консультативного комитета Рамочной конвенции по защите прав нацменьшинств. Они встретились с представителями некоммерческих молодежных организаций, а также с местными СМИ, в том числе и с журналистом нашего издания.

Журналист «НГ» Ирина Токарева (крайняя слева) и члены Консультативного комитета Харальд Шой, Мейети Пайет и Петтер Вилле на встрече в Нарве. Фото: Архив "НГ"

Как рассказала нам Мейети Пейет, сотрудник по проектам Совета Европы, представителям молодежных организаций были заданы вопросы, касающиеся образования. Целью встреч было обсуждение проблем и сложностей, с которыми сталкивается та или иная организация, все встречи были конфиденциальными, и названия организаций не разглашаются.

В рамках своей работы Консультативный комитет внимательно изучает положения в области прав меньшинств каждые 5 лет в 39 государствах — членах Совета Европы. Этим летом его представители приехали в Эстонию для сбора информации уже в пятый раз, встречи с различными государственными и неправительственными организациями, а также независимыми партнерами проходили с 5 по 7 июля. На основе этих встреч будет составлено заключение, включающее рекомендации для властей страны, относительно того, как решить выявленные проблемы. Заключение будет готово осенью, но щирокая общественность сможет ознакомиться с ним в феврале-марте будущего года, пояснила «НГ» Мейети Пейет.





Ирина ТОКАРЕВА