"Консилиум" решил: надо выезжать на нарвские дачи

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26 процентов привившихся от Covid -19 в Нарве на фоне 51-го процента по стране. В 4 раза более высокая заболеваемость, чем средняя по Эстонии. Такова наша сегодняшняя данность, которая заставляет руководство города совместно с ответственными лицами республиканских структур искать решения — как увеличить долю получивших вакцину. Одно из самых свежих намерений — вакцинирование непосредственно в садоводческих и квартирных товариществах.

Вакцинация без предварительной записи в торговом центре Fama в Нарве. Фото: Sergei Stepanov / ERR

Как известить непривитых?

Работа по обеспечению такой возможности началась на текущей неделе. В понедельник об этом плане сообщила журналистам мэр Катри Райк. Мэр напомнила, что увеличение доступности вакцинирования уже происходит в Нарве в нескольких форматах: выезд медиков в рабочие коллективы, посещение маломобильных жителей на дому, вакцинирование без предварительной регистрации в ТЦ Fama. Теперь надежды возлагаются на идею, озвученную во время визита в Нарву министра здоровья и труда Танеля Кийка: заняться вакцинацией в садоводческих и квартирных товариществах.

Во вторник в мэрии прошло совещание, на котором организаторы акции встретились с представителями товариществ. Председатель Союза садоводческих товариществ Елена Вальме, комментируя его итоги, отмечает, что предложение Нарвской горуправы руководители товариществ поддержали.

- Идея здравая, - говорит Елена Вальме.- Ведь это нарвская особенность - летом мы в большинстве своем живем на дачах, то есть располагаемся кучно. Если все правильно организовать, дачники с удовольствием воспользуются возможностью сделать прививку за городом. Так удобно — пенсионерам не надо ехать в Нарву, работающим отлучаться с работы, и потом: поставил прививку и сразу же оказываешься у себя дома, что немаловажно для нормального самочувствия.

Елена сожалеет, однако, что такого шанса не получат зарубежные владельцы нарвских дач, хотя среди них немало желающих привиться на платной основе. Еще председателя Союза СТ беспокоит предстоящая информированность дачников, хотя ЦУ Нарва Хайгла уже взяла эти вопросы на себя: рекламный материал ими будет предоставлен.

- Не во всех товариществах есть информационные щиты, не все люди обращают внимание на плакаты, - говорит Елена.- Неплохо было бы организовать тотальное оповещение — флаер в каждый почтовый ящик. Но кто займется их распространением? Точно не председатели, у которых и без этого хлопот хватает.

Вакцинирование на местах пока представляется таким образом, что в сады, где есть перспектива провакцинировать хотя бы 50 человек сразу, по графику будет выезжать «Скорая помощь». На месте назначения медики развернут специальную палатку и в течение 2-1,5 часов готовы будут обслужить желающих.

Правда, как отметила на инфочасе Катри Райк, для этого Нарвской больнице еще предстоит получить финансирование — на палатку и оснащение. Оно обещано, но пока еще не выделено.

Старт кампании планируется на начало августа.

«Не добираем по пожилым, пойдем к молодым»

Весь же комплекс мер по увеличению охвата нарвитян вакцинированием включает в себя, во-первых, продолжение вакцинирования без предварительной регистрации: новые акции пройдут в ТЦ Fama 16, 23 и 30 июля, с 16 до 19 часов. Сейчас мэрия срочно ищет волонтеров для их более качественного проведения. Желающих привиться в прошлый раз оказалось около 200 человек, стояли в очереди они довольно плотно.

- Наверняка надо вакцинировать, когда будут большие мероприятия, такие как День города, и если мы будем располагать специальной палаткой, - рассуждает Катри Райк.

Отдел культуры, по словам заведующей Виктории Лутус, считает возможным провести массовое вакцинирование работников сферы образования, которые из-за небольшого выбора вакцины не сделали прививку раньше, а также предоставить возможность прививки старшеклассникам, благо, низший возрастной предел, 12 лет, это позволяет. Кстати, как сказала Виктория Лутус, отвечая на вопрос журналиста, ее 13-летняя дочь такую прививку уже имеет. По словам Катри Райк, в данном случае председателя совета ЦУ «Нарва Хайгла», с вакцинированием медиков вопрос уже решен, нужный охват достигнут.

И все же, считает Катри Райк, самое разумное для эстоноземельца — идти для вакцинирования в больницу: это снижает нагрузку на бюджет государства, напряжение на медиков, большинство из которых не были в отпуске по полтора года, и это экономит средства самого жителя, поскольку не во всех случаях прививка бесплатна.

По словам руководителя рабочей группы по вакцинации от COVID-19 Марека Сеэра, для того, чтобы охватить 70% взрослого населения, по всей Эстонии необходимо вакцинировать еще 194 000 человек.



Татьяна ЗАВЬЯЛОВА