Нарва в августе: «Жизнь поворачивает на праздник»

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Время ограничений в проведении массовых мероприятий сильно обеднило культурную жизнь Нарвы и даже лишило двух Дней города. И, хотя отменять договоренности с зарубежными артистами тоже оказывалось делом непростым, локомотив наших зрелищ и развлечений отдел культуры Нарвской горуправы несколько раз переводил на запасные пути.

Праздник для всей семьи в парке EV 100 оказался весьма удачным — и по отзывам горожан, и по оценкам прессы. Фото: Виталий ШКОЛА

Прогнозы оранизаторов: будет жарко

Однако предстоящий август как месяц, наиболее свободный, по их мнению, от ковидных проблем, обещает нарвитянам и гостям города массу ярких впечатлений на любой вкус. Об этом мэр Нарвы Катри Райк и представители отдела культуры Виктория Лутус и Дмитрий Вергун сообщили журналистам на инфочасе в понедельник.

С оговоркой, что исполнение их планов будет сильно зависеть от ситуации с заболеваемостью в городе ковидом, заместитель руководителя отдела культуры Дмитрий Вергун сообщил, что в августе культурные события будут происходить в Нарве каждый выходной. «Жизнь поворачивает на праздник», - пошутила на этот счет Катри Райк, и хотелось бы думать, что так оно и получится.

История, музыка, дегустация

Откроет календарь крупных событий фестиваль музыки и городской культуры «Station Narva», он пройдет с 5 по 7 августа. Город поддерживает фестиваль и организационно, и финансово. В этом году «Station Narva» пройдет на разных городских площадках, но его главной сценой станет Нарвский замок.

Далее летнюю волну поддержат Исторический фестиваль «Нарвская баталия» Нарвская ярмарка, в Ро-ро пройдет фестиваль «Песни Цоя» - все это приходится на 14 августа.

Следующая неделя пройдет во всей Эстонии под знаком празднования Дня независимости и отметится в Нарве двумя дебютными событиями: 17- 21 августа любители театрального искусства смогут приобщиться к «Международному театральному фестивалю Свободы» (Vaba Lava, ДК «Ругодив», Кренгольм), 20 августа — Нарвскому празднику песни «Наведём мосты» (парк EV 100). 20 августа праздничную программу подарит нарвитянам Нарвский музей.

21 августа в Нарве - «аппетитный день»: это жителям и гостям города обеспечит Ярмарка-дегустация «Вкусы Нарвы».

2-12 сентября к нам снова придут «Дни Оперы» (на разных площадках), 3 сентября – Музыкальный фестиваль «Go Narva!» (ART-Club Ro-Ro), 4 сентября – Семейный день на Ореховой горке.

Station Narva 2019. Фото: nart.ee

А если «переехать» на август?

Центральным же событием культурного календаря станут «Летние дни Нарвы», задуманные как праздник для всей семьи — это, пометьте в своих ежедневниках — 28-29 августа. «Летние Дни» будут проводиться в Нарве во второй раз, в прошлом году празднование сосредоточилось в парке EV 100, очень удачно совместившись с открытием парка. В этот раз, обещают организаторы, должно получиться не хуже.

- В прошлом году нас несколько связывало ограничение для массовых мероприятий — на свежем воздухе скопления людей не более 2000 человек, поэтому мы старались развести участников праздника по разным местам. В этот раз будет задействовано все пространство парка, - говорит Дмитрий Вергун.

Но в целом Летние дни будут целым комплексом различных активностей — присутствуют в программе даже привычные «Гонки на мыльницах» Почему же тогда не назвать Летние дни Днями города Нарвы и не «переехать» с главным нашим торжеством с июня на август? — поинтересовались журналисты.

- Такой вопрос на самом деле активно обсуждался, - призналась заведующая отделом культуры и образования Виктория Лутус.- Но у Нарвы есть определенная традиция по времени, и нарушать ее не хотелось. Кроме того, Дни города продолжительнее, они вмещают в себя также фестиваль «Мост дружбы», который мы проводим совместно с театр-фестивалем «Балтийский дом», что позволяет нам значительно расширить программу праздника, его уровень и масштаб. Приглашение же наших питерских партнеров пока невозможно — границы закрыты.

Вот так выглядит в планах наш август, а там, на подходе, уже другой культурный марафон - «Нарва - Осенняя столица Эстонии».

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Татьяна ЗАВЬЯЛОВА